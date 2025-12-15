행복청, 지난 12일 2026년 업무보고 ‘제도 기반’ 행정수도 특별법 제정 지원

[헤럴드경제=신혜원 기자] 2026년 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당의 건축설계안이 마련된다. 행정중심복합도시(행복도시)에 주택 4740가구가 착공되고 제4차 광역교통개선대책 변경이 완료된다.

행정중심복합도시건설청(행복청)은 지난 12일 정부세종컨벤션센터에서 ‘지역균형발전을 선도하는 미래 모범도시, 행복도시 세종’을 담은 2026년 업무계획을 보고했다. 행복청은 내년 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립 사업을 본격적으로 시작하는 동시에 정주여건과 미래 성장동력을 함께 키워, 행복도시를 균형발전을 이끄는 행정수도로 완성해 나간다는 목표다.

먼저 2030년 준공을 목표로 대통령 세종집무실 건립사업에 모든 역량을 집중한다. 이달 최종 선정될 국가상징구역 마스터플랜 당선작을 바탕으로, 상반기에 대통령 세종집무실 건축설계안을 마련하기 위한 설계공모를 실시할 계획이다.

이와 함께 2033년 국회 세종의사당 건립에 차질이 없도록 지원을 강화한다. 국가상징구역과 조화로운 건축설계공모 지침이 마련되도록 협력하고, 건축설계공모 결과를 반영한 도시계획 변경을 신속히 추진해 기본설계 등 후속 절차가 원활히 진행되도록 돕는다.

이재명 대통령은 업무보고 당시 “(대통령 집무실 준공 일정을) 조금 더 서둘러야 할 것 같다”며 “(국회 의사당도) 당겨서 하는 게 좋지 않은가”라고 말하기도 했다. 이어 “서두르면 좋겠다는 말을 하고 싶었다”며 “너무 무리할 필요는 없다”고 덧붙였다.

또한 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당이 들어설 국가상징구역의 마스터플랜을 상반기에 수립하고, 하반기에는 국가상징구역 내 시민공간에 들어설 주요 시설에 대한 조성·관리방안을 마련한다. 대통령 세종집무실과 인근 지역에 대해서는 부지조성공사를 우선 착공한다.

행정수도로 나아가기 위한 제도적, 기능적 기반도 다진다. 행정수도 명문화가 담긴 행정수도 특별법 제정을 지원하고, 국가채용센터 건립을 위한 예산 확보를 추진한다. 세종경찰청은 상반기에 공사 착공하고, 세종지방법원은 상반기 설계공모 후 하반기에는 기본설계에 착수한다.

행복도시를 집 걱정 없는 도시로 만들기 위해 2026년에는 올해보다 1315가구 늘어난 4740가구의 주택을 착공한다. 합강동과 다솜동에 분양주택 4225가구를 집중 공급해 생활권 조성을 확대하기로 했다.

강주엽 행복청장은 “2026년은 행정수도 세종 역사 중 가장 중요한 순간”이라며 “행복청의 20년 도시건설 역량을 총동원하는 동시에, 시민의 목소리와 전문가들의 의견을 적극적으로 반영해 지역균형발전을 선도하는 미래 모범도시로 건설해 나가겠다”고 했다.