오븐·후드 등 주방가전 추가, 10개 제품군 소개 일상 대화 이해하는 AI 음성인식, 재료 식별 기능 이탈리아 명품가구 폴리폼과 협업해 전시장 조성

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 다음달 6일부터 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 인공지능(AI)으로 한층 진화한 프리미엄 브랜드 ‘LG 시그니처’ 라인업을 공개한다.

15일 LG전자에 따르면 이번에 공개하는 LG 시그니처는 냉장고·세탁기·건조기·세탁건조기·식기세척기·오븐레인지·월 오븐·후드·쿡탑·후드 겸용 전자레인지까지 총 10개 제품군이다. 빌트인처럼 통일감 있는 디자인으로 집안을 꾸미고 싶어하는 고객 취향을 반영했다.

2016년 출시 이후 10년을 맞은 LG 시그니처는 AI 기반의 편의기능도 추가했다. LG 시그니처 냉장고는 거대언어모델(LLM) 기반으로 고객의 일상 대화를 이해하는 AI 음성인식 기능을 적용했다. 고객이 “하이 LG, 고기를 일주일 정도 보관하려면 어떤 모드가 좋아?”라고 물으면 AI가 인식해 고기를 오래 보관할 수 있는 모드를 제안하고 설정한다.

스마트 인스타뷰 냉장고는 AI가 내부 카메라로 냉장고에 들어오고 나가는 식품을 자동으로 인식하고 맞춤형 레시피를 추천한다. 오븐레인지의 고메 AI 기능은 내부 카메라로 재료를 식별해 80여개 레시피를 추천한다.

이밖에 손을 가까이 대면 핸들이 자동으로 나오는 ‘팝아웃 핸들’을 적용한 식기세척기, 전면의 27인치 LCD 화면으로 조리 과정을 실시간으로 볼 수 있는 후드 겸용 전자레인지 등을 전시한다.

LG전자는 이번 CES에서 시그니처존을 이탈리아 명품 가구 브랜드 폴리폼과 협업해 꾸며 고품격 디자인을 강조할 예정이다.

또한 ▷빌트인 스타일과 메탈 소재로 인테리어와 조화를 이루는 심리스 ▷시그니처의 상징인 골드 라인을 적용한 아이코닉 ▷화이트톤과 고급 우드 소재로 세련된 질감을 강조한 테일러드 등 세 가지 테마로 연출해 다양한 공간에서 어울리는 프리미엄 디자인의 매력을 소개할 계획이다.

LG전자는 LG 시그니처의 정제된 디자인을 유지하면서 국가·지역별 고객의 취향을 고려한 제품으로 글로벌 프리미엄 브랜드 입지를 굳힌다는 방침이다.

가전 본연의 기능과 내구성을 중시하며 대용량을 선호하는 북미와 중동 지역에는 메탈 소재 제품들을, 조화로운 인테리어를 중시하는 아시아와 유럽 지역에는 차분한 컬러와 무광 소재로 고급스러움을 강조하는 제품들을 선보이는 식이다.

LG전자는 지역별 특화 디자인을 구현하면서 시그니처의 상징인 골드 라인을 공통 적용해 브랜드의 프리미엄 가치를 체감할 수 있도록 했다.

백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 “10주년을 맞아 새롭게 선보이는 시그니처 라인업으로 프리미엄 가전의 새 기준을 제시하고, 글로벌 시장에서 리더십을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.