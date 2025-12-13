[헤럴드경제=김보영 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 미성년자 성착취범 고(故) 제프리 엡스타인의 관계를 둘러싼 의혹을 제기해온 미국 민주당이 두 사람이 함께 찍힌 사진을 공개했다.

워싱턴포스트(WP) 등 미국 언론에 따르면 연방 하원 감독위원회 소속 민주당 의원들은 12일(현지시간) 엡스타인과 트럼프 대통령, 유명 인사들이 함께 등장한 사진 19장을 공개했다.

공개된 사진은 엡스타인의 저택에서 확보한 약 9만5000장의 사진 가운데 일부다. 사진에는 트럼프 대통령을 비롯해 빌 클린턴 전 미국 대통령, 마이크로소프트 창립자 빌 게이츠, 영화감독 우디 앨런, 트럼프 대통령의 측근이었던 우파 논객 스티브 배넌 등이 포함됐다.

사진 중에는 트럼프 대통령이 금발 여성과 함께 있거나, 엡스타인 옆에서 한 여성과 대화하는 모습, 여성 6명과 나란히 선 장면 등이 담겼다. 여성들의 얼굴은 모두 식별이 불가능하도록 가려졌다. 한 사진에는 ‘트럼프 콘돔’을 4달러50센트에 판매한다는 팻말도 등장한다.

사진에는 촬영 시점이나 장소 등 구체적인 정보가 없어 맥락을 파악하기 어렵고, 엡스타인이 등장하지 않은 사진도 다수 포함돼 있다고 WP는 전했다. 민주당은 이번 사진 공개의 의미에 대해 별도의 설명을 내놓지 않았다.

트럼프 대통령은 엡스타인의 성범죄 사실이 드러나기 전인 2000년대 초반까지 각종 파티와 행사에서 그와 함께 모습을 드러내는 등 공개적으로 교류해왔다. 이에 따라 엡스타인의 저택에서 트럼프 대통령이 찍힌 사진이 발견된 것 자체가 새로운 사실은 아니라는 평가도 나온다. 다만 일각에서는 이번 사진들이 두 사람이 한때 가까운 관계였음을 보여주는 물증으로 해석될 수 있다는 주장도 제기된다.

헤지펀드 매니저 출신의 억만장자였던 엡스타인은 미성년자 수십 명을 포함한 다수의 여성을 상대로 성범죄를 저지른 혐의로 체포된 뒤 2019년 교도소에서 숨진 채 발견됐다.

엡스타인 사건 이후 정치권과 재계 유력 인사들이 연루됐다는 각종 음모론이 확산됐지만, 트럼프 대통령은 엡스타인의 범죄를 알지 못했으며 자신과는 무관하다고 주장해왔다.

하원 감독위원회 민주당 간사인 로버트 가르시아 의원은 “이 충격적인 사진들은 엡스타인과 그가 교류했던 세계 최고 권력자들의 관계에 대해 더 많은 의문을 제기한다”며 “법무부는 모든 자료를 즉각 공개해야 한다”고 촉구했다.

반면 공화당 의원들은 민주당이 트럼프 대통령을 겨냥한 왜곡된 서사를 만들기 위해 사진을 선별적으로 공개하고 있다고 반발했다.