[헤럴드경제=김보영 기자] 암 발병 확률이 높은 희귀 유전자를 가진 남성이 기증한 정자를 통해 최소 197명의 아이가 태어난 것으로 알려져 파문이 일고 있다. 이들 중 일부는 이미 암으로 세상을 떠난 것으로 확인됐다.

11일(현지시간) CNN에 따르면 A씨는 자신이 돌연변이 유전자를 갖고 있다는 사실을 모른 채 학생이던 2005년부터 정자를 기증했다. 유럽정자은행(ESB)은 그를 ‘7069번’ 기증자로 등록하고, 그의 정자를 12개국 이상의 여성들에게 판매했다.

이 정자는 15년 넘게 난임 치료에 사용됐으나, 뒤늦게 그에게 TP53 돌연변이가 있었다는 것이 밝혀졌다. TP53 돌연변이는 ‘리-프라우메니 증후군’이라는 희귀한 유전질환을 유발하며, 이 질환을 가진 사람은 평생 약 90%의 확률로 암이 발생하는 것으로 알려져 있다.

당초 이 남성의 정자로 태어난 아이는 최소 67명으로 추정됐으나, 최근 14개 유럽 공영방송사가 정보공개 청구와 의사·환자 인터뷰를 통해 파악한 결과 현재까지 A씨의 정자로 태어난 아이는 최소 197명인 것으로 확인됐다.

프랑스 루앙대학병원에 따르면 A씨의 정자로 태어난 아동 중 10명은 뇌종양, 호지킨 림프종 등 암 진단을 받았으며, 일부는 이미 사망한 것으로 알려졌다. 실제 출생아 수는 훨씬 더 많을 가능성이 있으나, ESB는 사생활 보호를 이유로 정확한 출생아 수를 공개하지 않은 상태다.

클레어 턴블 런던 암연구소 교수는 “끔찍한 진단이다. 가족에게는 평생 짊어져야 할 무거운 짐”이라고 우려했다. ESB 대변인 줄리 파울리 부츠는 “이번 사건과 희귀 TP53 돌연변이가 여러 가족과 아이들, 그리고 기증자에게 미친 영향에 깊은 유감을 느낀다”고 밝혔다.

이번 사태의 문제 중 하나는 한 정자 기증자로부터 비정상적으로 많은 아이들이 태어났다는 점이다. ESB는 보통 기증자당 배포 한도를 75가구로 제한하고 있지만, 어떻게 한 기증자의 정자로 최소 197명이 태어났는지는 명확히 설명되지 않고 있다.

프랑스 루앙 대학 병원 암 유전 전문의 에드비게 카스퍼는 “재발 방지를 위해 유럽 차원의 규제가 필요하며, 동일 기증자로부터 태어날 수 있는 자녀 수를 세계적으로 제한하는 조치가 마련돼야 한다”고 강조했다.