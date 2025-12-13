美스탠포드 의대, 백신 심근염 유발 기전 규명 “환자 혈액서 CXCL10과 IFN-γ 단백질 발견” “백신 없었다면 더 심각한 후유증 겪었을 것” “코로나 감염이 백신보다 심근염 위험 10배 높아”

[헤럴드경제=김보영 기자] 미국 스탠포드 의대 연구진이 메신저리보핵산(mRNA) 기반 코로나19 백신이 심근염을 일으킬 수 있는 기전을 밝혀냈다고 11일(현지시간) 블룸버그가 전했다.

mRNA 기반 코로나19 백신은 접종 후 극히 드물게 심근염이 발생한다는 우려가 제기돼 왔다. 심근염은 심장 근육에 염증이 생기는 질환으로, 증상으로 흉통, 호흡곤란, 심장 두근거림 등이 있으며 심부전이나 부정맥 같은 합병증을 유발할 수 있다.

데이터에 따르면 백신 관련 심근염은 1차 접종 후 약 14만명당 1명꼴로 발생하며 2차 접종 후에는 발병률이 3만2000명당 1명꼴로 증가하는 것으로 나타나 있다. 특히 30세 이하 남성 접종자의 발병률이 1만6750명당 1명꼴로 가장 높은 편이다.

연구진 “심근염 환자 혈액서 특정 단백질 수치 높아”

스탠포드대에 따르면 연구진은 원인을 규명하기 위해 코로나19 백신 접종자 가운데 심근염이 발생한 사람들의 혈액 데이터를 분석했다. 그 결과, 심근염이 발생한 백신 접종자들의 혈액에서 특정 단백질 수치가 높게 나타난 것이 확인됐다.

공동 교신저자인 스탠포드 심혈관 연구소장인 조셉 우 박사는 “CXCL10과 IFN-γ라는 두 가지 단백질이 발견됐다”며 “이 두 가지가 심근염 발생에 핵심적으로 관여하는 것으로 보인다”고 설명했다. CXCL10과 IFN-γ는 모두 면역세포 간 신호를 전달하는 단백질인 ‘사이토카인’의 일종이다.

이후 쥐를 대상으로 한 추가 실험에서 어린 수컷 쥐에게 화이자 mRNA 코로나19 백신을 접종한 결과, 심장 근육 손상의 임상 지표로 널리 사용되는 심장 트로포닌 수치가 증가한 것을 발견했다. 또한 최전선 면역 세포인 호중구가 쥐의 심장 조직으로 침투한 것이 확인됐다. 이는 백신 접종 후 심근염 환자에게서 나타나는 현상이다.

연구진은 공격적인 면역 세포는 심장 조직에 손상을 일으키는데, 이러한 부작용은 CXCL10과 IFN-γ의 활성을 차단해 최소화할 수 있다고 설명했다. 실제로 이를 차단하자 백신 접종에 대한 면역 반응이 상당 부분 유지됐고, 백신 접종으로 유발된 심장 트로포닌 수치도 낮아졌다.

다만 우 박사는 백신으로 유발되는 심근염은 대개 증상이 경미하며 치료 없이도 저절로 호전된다고 설명했다. 심한 경우 중환자실에 입원하거나 사망에 이를 수 있지만, 백신 접종의 이점이 위험성보다 더 크다는 지적이다.

우 박사는 코로나19 mRNA 백신은 안전성에 대한 철저한 검증을 거쳤으며 매우 안전한 것으로 입증됐다고 밝혔다. 그는 “코로나19는 더 심각하다”라며 “코로나19 감염이 심근염을 유발할 확률이 mRNA 기반 코로나19 백신 접종보다 약 10배 높다”고 덧붙였다.

백신 둘러싼 논쟁 재점화…FDA 조사 착수

이번 논문은 최근 미국 식품의약품청(FDA)에서 작성한 메모가 공개되면서 백신 안정성에 대한 관심이 커진 가운데 나왔다. ‘백신 회의론자’로 불리는 FDA의 백신 책임자 프라사드 박사는 직원들에게 보낸 메모에 “FDA는 처음으로 코로나19 백신이 미국 아동들을 죽였다는 사실을 인정할 것”이라고 적은 것으로 확인됐다.

그러나 다수의 보건 전문가는 백신이 사망자 규모를 줄이는 데 핵심적인 역할을 했다고 보고 있다. 우 박사는 “mRNA 백신은 코로나19 팬데믹을 완화하는 데 엄청난 역할을 했다”며 “이 백신들이 없었다면 더 많은 사람들이 병에 걸렸을 것이고, 더 많은 사람들이 심각한 후유증을 겪었을 것이며, 더 많은 사람들이 사망했을 것”이라고 밝혔다.

백신을 둘러싼 논쟁이 재점화되는 가운데, FDA는 코로나19 백신과 연관 가능성이 제기된 아동·성인 사망 사례 전반에 대한 광범위한 조사에 착수했다. 기존에는 아동 중심으로 조사해 왔으나 이번에 성인까지 범위를 확대했다고 블룸버그는 전했다.