백색가루의 종착지 : 쓰고 버려지는 청년들 갈 길 먼 청소년 마약 예방교육

[헤럴드경제=김용재·이영기 기자] 국가와 지방자치단체는 청소년을 대상으로 한 마약류 중독 예방 교육을 실시하여야 한다. (마약류관리법 제2조의2 제2항)

마약 유통의 모세혈관 노릇을 하는 ‘드라퍼’(Dropper, 마약 전달책)를 비롯해 마약사범의 연령대가 갈수록 낮아지고 있다. 마약은 절대 손대선 안 된다는 강력한 인식을 청소년들에게 심어주려면 일상적인 교육이 필수인데 교육 현장에선 ‘예방교육 인프라가 부족하다’고 하소연한다. 2023년 관련법이 개정되면서 학교 수업에서 마약 중독 예방교육을 할 수 있게 되었는데 전문 강사 숫자도 강의의 품질도 부족해 손에 잡히는 효과를 거두기가 어렵단 지적이다.

‘마약은 해로운 물질?’ 마약 위험성 모르는 청소년들

마약에 얽히는 청소년들이 늘어나는 건 숫자로 확인된다. 식품의약품안전처 등에 따르면 청소년 대상 마약류 감정 의뢰 건수는 2022년 2194건에서 지난해 2278건으로 3.8%로 늘었다. 마약류 사범에서 청소년이 차지하는 비율도 꾸준히 늘었다. 경찰청에 따르면 2021년 184명(전체 대비 1.73%)이던 청소년 마약사범은 지난해 259명(1.91%)으로 증가했다.

문제는 청소년들의 마약에 대한 인식이 떨어진다는 것이다. 서울시의회 마약퇴치 예방 교육 특별위원회가 지난 9월 중·고등학생 1만6139명을 대상으로 ‘중·고등학생 마약 인식 조사’를 벌였더니 마약이 단순히 ‘건강에 해로운 물질’이라고 여긴 학생이 34.1%였다. 마약의 치명적인 중독성과 심각한 범죄라는 사실을 충분히 인식하지 못하는 것이다.

학교 현장에서의 마약 중독 교육이 절실함에도 형식적인 교육만 이뤄지고 있다. 해당 조사에서 ‘관련 교육을 여러 번 받았다’라고 답한 학생이 대다수(73.4%)였으나 ‘형식적이고 반복적인 교육이었다’(40.6%)는 응답도 이어졌다. 관련 과목을 선택한 경우에만 마약 예방 관련 교육이 가능한 데다 이 마저도 입시·시험과 관련이 없다는 이유로 배제되기 때문이다. 또 수업을 진행하는 교사의 마약 교육 전문성도 떨어진다는 지적이다.

수도권에서 마약 교육을 담당하는 한 장학사는 “예방 교육이 법제화되었음에도 현실에서 제대로 이뤄지지 못하는 게 사실”이라면서 “학교 대부분이 보건 과목을 선택하지 않고 있고 창의적 체험활동 시간에만 제한적으로 예방 교육이 진행되기에 체계적 교육은 매우 어렵다. 교육하는 선생님들도 전문성이 떨어지다 보니 교육 시간·수업 내용 모두 부족한 안타까운 상황”이라고 토로했다.

마약 중독자 영상에 야유…마약수사관이 교육하니 달랐다

헤럴드경제는 교육청이 마련한 마약 예방 교육을 직접 참관하고 학생들의 이야기도 들었다. 지난 11일 서울 중구 성동공업고에선 서울경찰청 마약범죄수사대 소속 박남규 팀장(경감)이 수능을 마친 고교 3학년 학생 200여명 앞에 섰다.

박 팀장이 수사했던 실제 피의자와 피해자 사례를 중심으로 이야기를 풀자 학생들의 관심이 쏟아졌다. 필로폰·펜타닐·액상 대마 등 마약 종류도 유심히 보면서 박 팀장이 내는 퀴즈도 적극적으로 참여했다. 마약 중독자의 영상을 보자 야유를 보냈고, 마약 드라퍼로 활동했다 붙잡힌 사례를 보며 환호하기도 했다.

성암국제무역고등학교 3학년 박채원(19) 양은 “학교에서 마약 관련 교육을 여러 차례 받았으나 이번 강의는 색달랐다”라면서 “형사님이 직접 와서 실제 투약한 사람들의 영상과 검거 영상 등을 보여주니 ‘진짜 위험하고 하면 안 되겠다’라는 생각이 들었다”라고 말했다.

문화고등학교 3학년 김민우(19) 군은 “학교에서 인터넷으로 억지로 보여주는 강의보다 직접 이렇게 형사님이 강사로 와서 보여주니 마약을 왜 조심해야 하는지 알게 됐다”라면서 “10대부터 위험에 노출될 수 있다고 하니 학교에서도 이런 제대로 된 교육을 더 많이 해줬으면 한다”라고 했다.

중·고등학생 마약 인식 조사에서 중·고등학생들이 꼽은 가장 효과적인 마약 예방 교육 방식은 ▷실제 피해자 사례 공유(33.6%) ▷정기적 교육(28.9%) ▷전문가 강연(17.0%) 순이었다.

박 팀장은 “한 번 하면 절대 안 되는 것이 마약인데 청소년기에 이를 인지하는 것이 정말 중요하다”라면서 “수사할 시간도 부족하기 때문에 이번 강의는 연차를 써서 참여하고 있다”고 했다.

현장 “마약 예방 강사 24명 불과”

교육 현장에 투입되는 전문 강사 숫자는 현저히 부족한 것으로 확인됐다. 서울교육청에 따르면 올해 마약 예방 교육 강의에 투입되고 있는 전문 강사는 24명에 그쳤다.

이종배 서울시의회 마약퇴치 예방 교육 특별위원회 위원장은 “마약 예방 교육은 이제 단순한 형식이 아니라 생존의 문제”라면서 “피해자들의 경험담, 체험형 프로그램, 전문가 강연을 통한 실효성 있는 교육으로 전면 개편이 필요하다”고 강조했다.

다만 정부는 마약 예방 교육 전문강사 숫자를 꾸준히 확보하면서 교육 인프라를 늘려가고 있단 입장이다. 식약처에 따르면 전국적으로 마약 예방 교육을 담당하는 마약 전문강사는 1550명이다. 마약의 위험성을 알리는 교육의 중요성이 대두된 2022년 139명에 비해 10배 이상 늘어난 수치다.

전문적인 마약 예방수업 시연도 늘어나는 추세다. 교육부 관계자는 “마약 예방 수업이 2022년 3000회 정도에서 올해 3만회 정도로 10배 가까이 늘었다”라면서 “교육 자료를 완전히 개선하고 보건 교사 연수를 다양화하는 등 여러 방안으로 마약 교육을 진행하고 있다”고 설명했다.

※마약 중독은 벗어날 수 있는 질병입니다. 마약류 중독문제 등으로 어려움을 겪고 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있다면 24시간 마약류 전화상담센터 ☎1342에서 전문가의 도움을 받으실 수 있습니다.