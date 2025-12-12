[헤럴드경제=박연수 기자] 캐치테이블이 넷플릭스 요리 서바이벌 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌1에 출연한 셰프와 식당을 중심으로 앱 이용 데이터를 분석한 트렌드 리포트를 12일 공개했다.

흑백요리사는 재야의 고수 흑수저 셰프들과 스타 셰프 백수저들이 대결하는 서바이벌 요리 예능이다. 지난해 공개된 시즌1은 넷플릭스 한국 예능 최초로 3주 연속 비영어 쇼 글로벌 1위를 기록하는 등 큰 화제를 모았다.

캐치테이블이 흑백요리사 시즌1 방영 전(8/17~9/16)과 이후(9/17~10/16)를 기준으로 출연 셰프와 식당의 앱 이용 데이터를 분석한 결과 흑백요리사 출연 셰프들의 매장 예약 수는 방영 전 대비 방영 후 3.5배 증가했다. 출연 셰프에 대한 관심이 실제 매장 예약 및 방문으로 연결된 것으로 분석된다.

매장 검색량 TOP 5는 네오, 트리드, 디핀, 티엔미미, 군몽 순이었으며 셰프 관련 검색어는 최현석, 정지선, 이모카세, 파브리, 여경래 셰프 순으로 집계됐다.

캐치테이블 관계자는 “앞으로도 캐치테이블은 요식업을 대표하는 플랫폼으로서 고객들에게 더욱 특별한 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.