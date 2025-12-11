[헤럴드경제=이원율 기자]문영인(23) 씨는 1남1녀 중 막내였다. 친구들과 함께 빵과 커피 만들기를 좋아했다. 출생하고 얼마 안 된 조카의 손을 잡고선 그 냄새를 오래 간직하겠다며 손을 닦지 않겠다고 말할 만큼 순수했다. 웃음은 늘 밝았고, 누구 앞에서든 다정한 성격을 보였다.

문 씨는 지난달 경기 부천 제일시장에서 트럭 돌진 사고로 숨졌는데, 뇌사 장기 기증으로 3명에게 생명을 나눴다. 마지막까지도 선행과 봉사를 이어간 것이다.

11일 한국장기조직기증원에 따르면 문 씨는 지난달 13일 어머니와 함께 부천 제일시장을 찾았다가 어머니가 계산하러 가게에 들어간 사이 트럭 돌진으로 사고를 당했다.

문 씨에게는 선천적 지적 장애가 있었는데, 사고 당일에는 다음 날인 아버지 생일상을 위해 어머니와 시장을 방문했던 터라 안타까움이 더했다.

사고 이후 문 씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받았다. 의식을 찾지 못한 채 뇌사 판정을 받았다.

가족은 문 씨의 상태가 더욱 나빠져 사흘을 버티지 못할 듯하다는 의료진의 말에 상실감을 느꼈다. 문 씨가 타인 삶에 도움이 되고, 다른 누군가의 몸에서라도 살아 숨쉬길 바라는 마음에서 장기 기증을 결심했다.

문 씨는 가족의 동의로 심장과 폐장, 간장을 기증해 3명을 살리고 하늘로 올랐다.

문 씨는 가족의 적극적 보살핌과 재활 치료 덕에 학교를 다니며 일상 활동을 해오고 있었다.

어머니 최서영 씨는 “영인이가 천사였는데 함께 많이 있어 주지 못해 미안하다”며 “하늘나라에서 꿈을 마음껏 펼치고 행복해라”고 했다.

이어 “어딘가에서 너의 심장이 뛰고 있다고 생각하고, 엄마도 더 열심히 살겠다”고 덧붙였다.