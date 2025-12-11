[헤럴드경제=김주리 기자] 고열과 근육통, 오한 등 감기와 비슷한 증상을 보이는 신우신염에 대한 주의가 요구된다.

11일 의료계에 따르면 신우신염은 신장이나 신우 등 상부 요로계에 세균이 침투해 발생하는 감염성 질환이다.

대부분 대장균이 요도를 통해 방광으로 들어가 염증을 일으킨 뒤 신장까지 올라가면서 발병한다. 과로나 스트레스, 당뇨병, 임신처럼 면역력이 저하된 경우 감염 위험이 더욱 커진다.

초기 증상은 발열, 오한, 피로감 등 일반적인 감기와 매우 유사하다. 하지만 기침·가래·콧물과 같은 호흡기 증상은 없고 옆구리와 등 쪽 통증이 동반된다는 점에 차이가 있다. 또한 요도염이나 방광염이 선행되는 경우가 많아 소변 시 통증, 빈뇨, 탁하거나 냄새나는 소변이 나타날 수 있으며, 심할 경우 혈뇨가 발생하기도 한다.

신우신염은 여성에게 더욱 흔하게 발병한다. 건강보험심사평가원에 따르면 2024년 신우신염 환자의 78.4%가 여성으로, 남성 대비 3배 정도로 높았다. 이는 여성의 요도가 남성보다 짧고 항문과의 거리가 가까워 세균 침투가 비교적 쉬운 해부학적 구조 때문으로 분석된다.

치료는 보통 1~2주간 항생제 복용을 통해 호전되며, 증상이 심하면 입원 치료가 필요하다. 초기 치료 시기를 놓치면 만성 신우신염, 패혈증, 신부전 등 생명을 위협하는 합병증으로 이어질 수 있기에 각별한 주의가 필요하다. 또한, 재발률이 높은 질환으로 알려져있어 치료 이후에도 정기적인 신장 기능 검사와 소변 검사를 통해 상태를 점검하고, 평소 면역력 관리와 생활 습관의 실천이 중요하다.

예방을 위해서는 충분한 수분 섭취, 소변을 오래 참지 않는 습관, 배뇨 후 청결 유지, 탈수를 유발하는 환경 피하기 등의 생활 수칙 실천이 필요하다. 특히, 소변을 오래 참았을 때 세균 증식이 쉽게 일어나 방광염을 거쳐 신우신염으로 진행될 가능성이 커지기 때문에 올바른 배뇨 습관이 중요하다.

윤진구 고려대 구로병원 감염내과 교수는 “신우신염은 초기 증상이 감기와 비슷해 방치하는 경우가 많다”며 “치료시기를 놓치면 신장 기능에 심각한 손상을 줄 수 있고, 위험한 합병증으로 이어질 수 있는 질환이다”라고 말했다.

이어 “고열이 지속되거나 소변 양상이 변하고 옆구리 통증까지 동반된다면 반드시 병원을 찾아 진료를 받아야 한다”며 “치료가 끝난 후에도 만성 신우신염으로 이어지지 않도록 정기적인 검진이 꼭 필요하다”라고 덧붙였다.