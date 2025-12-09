국회의장실 제공
[헤럴드경제=양대근 기자] 우원식 국회의장은 9일 오전 국회 경내 생생텃밭에서 열린 김장행사에 참석했다.

우 의장은 이 자리에서 “유네스코 문화유산으로 등재된 우리 김장에는 협력, 협동, 나눔의 공동체 문화가 있다”며 “오늘 김장 행사를 통해 국회가 국민을 위해 함께 힘을 모아 나가는 계기가 되길 바란다”고 말했다.


