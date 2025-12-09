석유화학 업계 통상현안 간담회

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 9일 한국화학산업협회에서 여한구 통상교섭본부장 주재로 국내 주요 석유화학 기업들과 간담회를 열고 통상 애로 해소를 위해 3가지 지원 계획을 제시했다.

우선, 반덤핑·상계관세에 대응하기 위해 민관 합동 대응 체계를 강화하기로 했다. 양자 협의, 공식 서한 발송. 현지 공청회 참석 등을 통해 우리 기업의 입장을 적극적으로 전달한다는 방침이다.

한 정부는 인증·환경 기준 등 비관세 장벽에 대응하기 위해 ‘한국판 국가별 무역장벽 보고서’를 활용할 계획이다. 주요국의 비관세 장벽을 발굴·분석해 이를 토대로 상대국 정부에 제도 개선을 강력히 요구한다는 전략이다.

아울러 산업부는 방글라데시·파키스탄 등 신흥국과의 자유무역협정(FTA) 체결 시 국내 석유화학 업계 이익을 극대화하기 위한 품목별 관세 철폐를 강력히 요청할 방침이다.

이번 간담회는 글로벌 공급과잉에 따른 수익성 감소에 더해 주요 수출대상국의 무역장벽으로 어려움에 직면한 국내 석유화학 업계의 통상 애로를 점검하기 위해 마련됐다.

특히 석유화학 구조개편 과정에서 업계 부담을 덜어줄 수 있는 실질적인 방안을 함께 모색하기 위해 정부와 업계가 머리를 맞대고 심도 있는 논의를 진행했다고 산업부는 소개했다.

여 본부장은 “석유화학 업계는 내부적으로는 사업재편이 진행되고, 외부적으로는 통상 압력이 높아지는 상황”이라며 “정부는 현장의 목소리에 귀 기울여 우리 기업의 수출 여건 개선과 시장 다변화, 미래 경쟁력 강화를 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.