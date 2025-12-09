총사업비 국비 20.2억원 등 33억원 통영·밀양·하동 선정, 내년 사업시행

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 국토교통부 ‘생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업’ 공모에서 통영·밀양·하동 등 총 3곳이 선정돼 전국에서 가장 많은 사업지를 확보했다고 9일 밝혔다. 이 사업은 국비 20억2000만원을 포함해 총 33억원의 예산이 투입돼 2026년부터 본격 사업이 시행된다.

이번 선정은 기존 도시재생사업지에 방범·안전·환경·교통 등 생활밀착형 스마트기술을 접목해 정주여건을 개선하는 사업으로, 주거 환경 개선과 지역 쇠퇴 대응을 동시에 추진한다는 점에서 의미가 크다.

경남도는 공모 단계에서 도비를 지방비의 20%까지 지원해 시·군 부담을 낮추고 사업 안내와 홍보를 적극적으로 진행했다. 일부 광역지자체가 지방비 지원을 하지 않는 것과 달리 경남은 도비 매칭으로 시·군 참여도를 높였다.

도는 통영·밀양·하동이 각각 지역 특성에 맞는 생활형 스마트기술 계획을 제시해 높은 평가를 받았다고 밝혔다. 통영은 방범·주차 등 생활안전 시스템을, 밀양은 관광객 이동 편의, 하동은 빈집·고령화 문제 대응이 주요 사업으로 추진된다. 또한 이번에 선정된 대상지는 모두 현재 도시재생사업이 진행 중인 지역으로 도시재생사업과의 연계성, 유지관리 계획, 지역 쇠퇴 대응 전략 등에서 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다.

경남도는 이번 성과를 통해 남해안권 도시 쇠퇴와 농촌 인구 감소 등에 대응하고, 도시재생의 효과를 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 기존 도시재생사업이 주거정비와 공간 개선 중심이었다면, 이번 사업은 범죄예방·교통약자 이동 편의·고령층 돌봄 등 생활문제까지 아우른다는 점에서 정책적 범위가 넓어진다. 이러한 변화는 도시재생 사업이 단순한 환경정비를 넘어 실제 거주 만족도와 정주 지속 가능성을 높이는 방향으로 진화하고 있다는 평가를 받고 있다.

신종우 경남도 도시주택국장은 “생활밀착형 스마트기술은 도시재생을 보완하는 역할을 하며, 실제로 주민 생활환경 개선에 도움이 되는 사업”이라며 “정주여건 개선을 중심으로 스마트도시 기술 적용 범위를 계속 확대해 나가겠다”고 말했다.