혈관조영술 등 영상기술 보급 앞장 세계 첫 ‘인체 단면 해부학’ 출간

서울대학교병원장을 역임하며 우리나라 영상의학을 세계적 수준으로 끌어올린 의학계의 거목 한만청(사진) 서울대 명예교수가 8일 오전 자택에서 숙환으로 별세했다. 향년 92세.

유족으로는 아내 김봉애 씨, 딸 숙현·금현·지현 씨, 사위 조규완(이화산업㈜ 회장)·백상익(풍원산업㈜ 대표)·장재훈(현대자동차그룹 부회장) 씨 등이 있다. 1934년 10월 서울에서 태어난 고인은 경기중·고등학교와 서울대 의대를 졸업하고, 동 대학원에서 의학박사학위를 받았다. 이후 미국 하버드대 매사추세츠 종합병원과 피터 벤트 브리검 병원에서 3년간 연수를 거치며 학문적 기반을 다졌고, 한국으로 돌아와 서울대 의대 영상의학과의 국제화를 도모하며 경쟁력을 글로벌 수준으로 향상시켰다.

고인은 혈관조영술과 중재적 방사선학 분야를 포함한 새로운 영상기술을 적극 보급했다. 아울러 전산화 단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI) 등 단층영상기법 발전에 따른 단면해부학 지식의 필요성을 미리 예측해 세계 최초로 사체를 이용한 단면해부학 교과서인 ‘인체 단면 해부학’을 국내외에 출간했다. 1999년에는 ‘중재적 방사선학’ 영문판을 펴냈다. 고인은 방사선 영상진단 외에 혈관조영술 등 다양한 비수술적 방법으로 실제 환자를 치료하는 새로운학문 분야인 ‘행동적 방사선과학’의 도입을 주장하며 오늘날 중재적 방사선학의 선구자 역할을 했다.

교육 연구 진료에 대한 열정으로 1982년 서울대병원 교육연구부장과1986년 제2진료부원장(1986년)을 거쳐 1993년 서울대병원장에 선임돼 헌신하면서 서울대병원 발전에 크게 이바지했다. 교육자로서의 열정도 각별했다.

퇴임 후에도 서울대 의대 명예교수로서 미래 의학 연구의 주역이 될 의대생들의 연구능력을 함양하고 창의적 연구 분위기 조성을 위해 ‘한만청 연구기금’을 설립, 매년 수여해오고 있다.고인은 혈관중재영상의학계의 세계적 권위자로서 한국인 최초 미국영상의학전문의학회(ACR) 명예 펠로우, 세계 최대·최고 방사선학회인 북미영상의학회(RSNA) 종신 명예회원으로 추대됐다. 이와 함께 유럽, 일본 등 7개의 국제 및 해외 방사선학회 명예회원을 역임했다.

고인은 독립운동가이자 언론인이었던 월봉 한기악 선생의 3남 1녀 중 막내로 태어나 8세에 아버지를, 17세에 어머니를 각각 여의었다. 어머니가 돌아가신 이틀 후, 한국전쟁을 맞았다. 형들의 징집으로 급작스레 소년가장이 된 고인이 거동이 불편했던 할머니와 형수, 세 살배기 조카를 리어카에 싣고 한강다리를 건너 가족을 구한 일화는 지인들 사이에서 영웅담으로 남아 있다.

어려서 부모를 잃고 한국전쟁을 몸소 겪었던 고인은 64세이던 1998년 14㎝의 간암이 발견돼 수술을 받았으나, 폐암으로 전이돼 수개월 시한부 선고를 받았다.

하지만 특유의 긍정적 사고와 평소 약을 멀리했던 생활습관 덕에 항암제가 특효를 발휘함으로써 기적적으로 완치됐다. 이후 자신의 투병기를 ‘암과 싸우지 말고 친구가 돼라’라는 책으로 펴내는 등 과학적 근거에 기반한 의료 신뢰 구축과 건강한 삶의 가치를 몸소 실천하며 암과 싸우는 많은 이들에게 깊은 울림과 희망을 줬다. 서재근 기자