자립준비청년과 함께 꿈 응원상자 준비 전국 초·중등생 6500명에 8억 규모 선물 “앞으로도 아이들 위한 사회공헌 지속”

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹 우리금융미래재단은 전국 아동 양육시설 초·중등생 6500명에게 총 8억원 규모의 크리스마스 선물 ‘꿈 응원상자’를 전달한다고 9일 밝혔다.

지난 8일 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 ‘우리금융 위비산타 출정식’에서는 재단 이사장인 임종룡 우리금융 회장과 임직원이 꿈 응원상자를 함께 포장했다. 이날 행사에는 자립준비청년 우리 찬스 프로젝트에 참여 중인 보호종료 자립준비청년 25명이 위비산타로 동참해 의미를 더했다.

자립준비청년 우리 찬스는 보호아동과 자립준비청년을 위해 ▷돌잔치 ▷꿈 응원상자 ▷진로교육 ▷자립키트 ▷멘토링 등 6개 프로그램을 생애주기별로 제공하는 특화 지원사업이다.

임 회장과 자립준비청년, 임직원들은 이날 인근 아동양육시설을 방문해 선물을 전달하고 아이들과 크리스마스 파티를 열었다. 올해는 꿈 응원상자 지원 대상을 중학생까지 확대해 연령별 2종으로 구성했으며 학용품과 보온용품, 간식 등 실용적인 물품을 담았다.

꿈 응원상자는 세이브더칠드런과 협력해 크리스마스 전까지 전국 아동양육시설에 차례로 전달된다.

임 회장은 “자립준비청년들이 ‘위비산타’로 함께해 더욱 따뜻한 크리스마스가 됐다”며 “앞으로도 미래세대 아이들을 위한 사회공헌을 꾸준히 이어가겠다”고 전했다.