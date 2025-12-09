에어마스터·에어 맥스 2종 출시 연회비 각 2만9000원, 4만3000원 아파트관리비 마일리지 적립 대상 포함

[헤럴드경제=정호원 기자] BC카드가 항공 마일리지 적립으로 큰 호응을 얻은 ‘에어플러스 카드 시즌2’를 출시했다고 9일 밝혔다.

이번에 선보이는 BC 바로카드(자체발급카드) 라인업은 ▷에어 마스터(AIR MASTER) ▷에어 맥스(AIR MAX) 총 2종이다.

‘에어 마스터’와 ‘에어 맥스’ 카드는 대한항공 스카이패스 마일리지 적립 특화 상품이다. ▷카드 이용금액 1500원당 1마일리지 기본적립 ▷100만원당 200마일리지 보너스 적립이 제공된다.

에어 마스터 카드는 ‘주유∙교통’ 특화카드로 주유소, LPG∙전기차 충전소, 대중교통(지하철∙택시∙버스) 업종에서 전월실적 50만원 이용 시 기본 적립 외 1500원당 1마일리지 추가 적립이 가능하다.

에어 맥스는 ‘쇼핑’ 특화 카드로 온라인 쇼핑몰(쿠팡∙컬리), 생활용품(다이소), 뷰티(올리브영), 카페(스타벅스∙투썸플레이스), 해외가맹점 등에서 1500원당 1마일리지를 추가 적립해준다. 아파트관리비도 적립 대상(월 최대 500마일리지)에 포함됐다.

추가 적립은 에어 마스터 및 에어 맥스 모두 월 최대 2000마일리지까지 가능하다. 2~3개월 상시 무이자 할부 서비스도 제공한다. 연회비는 에어 마스터 2만9000원(국내 BC, 해외 Master), 에어 맥스 4만3000원(국내 BC, 해외 AMEX)이다.

김민권 BC카드 상무는 “이번 신규 BC 바로카드 에어 시리즈 2종은 지난 에어플러스 카드 강점인 마일리지 혜택을 유지하면서도 고객 결제 데이터 기반으로 실생활 업종 혜택을 강화한 카드”라며 “앞으로도 주유나 아파트관리비와 같이 고객이 실제로 많이 쓰는 지출 영역까지 혜택을 제공하는 카드를 출시해 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.