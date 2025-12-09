원주시 원주종합체육관 주차장 입구서 1t 탑차 운전석 붕 뜬 채 끼어 구조 요청

[헤럴드경제=한지숙 기자] 1t(톤) 탑차가 높이 제한 구조물에 끼여 바퀴까지 들리자 소방이 출동했다.

9일 강원도소방본부 등에 따르면 전날 오후 5시 2분쯤 “주차장 입구에 화물차가 걸렸다”는 신고가 접수됐다.

119구조대는 신고 장소인 강원 원주시 명륜동 원주종합체육관 실내주차장 입구로 출동했다.

현장에는 높이 제한 구조물 아래에 1t 탑차가 운전석 쪽이 붕 뜬 채 끼어있는 상태였다. 인근 지나가던 시민들도 신기한 듯 바라본 것으로 전해졌다.

해당 주차장 입구에는 ‘높이 제한 2.3m’라는 안내 문구가 붙어있었다. 사고 차량의 높이가 2.3m보다 높았던 것이다.

소방은 운전자가 차량 높이를 정확히 인지하지 않은 채 진입을 시도한 뒤 핸들을 틀다가 천장 구조물에 걸린 것으로 보고 있다.

출동한 소방대는 차량을 안전하게 빼내는 작업을 완료했다. 운전자와 인근 보행자 등의 인명피해는 발생하지 않았다.