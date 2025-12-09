[헤럴드경제=김주리 기자] 중국인 부부 사이에서 서양인같은 외모를 가진 딸 아이가 태어나 화제다.

지난 6일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면 중국 장쑤성 옌청에 살고 있는 3세 여아 궈장은 금발에 푸른 눈을 가진 중국인이다.

하지만 아이의 부모가 모두 동양인의 외모를 한 중국인이기에 이들의 사연은 중국 본토 사회관계망서비스(SNS) 더우인에서 1억2000만 뷰를 기록했다.

2022년 5월 태어난 궈장은 처음 태어났을 땐 전형적인 중국 아기의 모습이었다고 한다. 하지만 생후 8개월이 지나며 눈이 파랗게 변하는 등 뚜렷한 서양인의 외모 특징이 나타나기 시작했다.

부모는 병원에서 아이를 잘못 데려온 게 아닌지 의심했으나, DNA 검사 결과 궈장은 이들의 친자인 것으로 나타났다.

이들은 결국 가족의 유전적 이력 조사까지 나섰고, 마침내 궈장의 증조부가 러시아인인 것으로 밝혀졌다. 그는 중국 허난성 출신의 여성과 결혼해 중국에서 거주하다가 1985년 사망했다.

궈장의 아버지 양 씨에 따르면 증조부 대 밑으로 집안에서 태어난 아이들은 모두 남자아이였다고 한다. 그는 “우리 집안 외모에 영향을 주는 증조부의 유전자는 남자아이들에겐 발현되지 않는 것 같다”고 덧붙였다. 자신과 아버지를 포함한 남성 친척들에게는 비슷한 유전적 특성이 보이지 않았기 때문이다.

중국의 과학 대중화 인플루언서인 라오런 역시 “머리카락과 눈 색깔을 결정하는 유전자는 열성이기 때문에, 이러한 외모가 여자아이를 낳을 때 발현된 것”이라고 설명했다.

양 씨는 딸을 데리고 외출하면 많은 사람들이 ‘왜 외국인처럼 생겼냐’고 묻곤 한다며, 가끔은 설명하는 게 지겨울 때도 있다고 말했다.

궈장의 어머니는 딸의 겉모습엔 관심이 없다며 “저는 딸이 건강하고 행복하게 자라서 사회에 소중한 구성원이 되기를 바랄 뿐”이라고 전했다.

궈장은 9월부터 유치원에 다니고 있으며, 중국어를 유창하게 구사하는 것으로 알려졌다.