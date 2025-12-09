직무 유기·직권 남용 혐의로 고발 예고 통일교 금품 제공 수사 형평성 문제 제기

[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 9일 편파 수사 논란을 일으킨 민중기 특검에 대해 “수사 기관에 고발하겠다”며 “특검팀은 자진 해체하고 수사에 임하기 바란다”고 했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “민중기 특검은 수사의 주체가 아니라 수사의 대상이 돼야 할 사람”이라며 이같이 말했다.

앞서 특검팀은 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 청탁과 함께 금품을 전달한 윤영호 전 통일교 세계본부장이 2018~2020년 더불어민주당 전현직 의원 2명에게 수천만원을 전달했다는 진술을 지난 8월 확보하고도 수사에 착수하지 않은 것으로 알려졌다. 이에 오정희 특검보는 전날 브리핑에서 “그 진술 내용이 인적·물적·시간적으로 볼 때 명백히 특검법 수사 대상에 해당하지 않아 다른 수사 기관에 인계할 예정”이라며 “정당과 관련해 의도적으로 수사하지 않은 것이라는 일부 시각은 전혀 사실이 아니다”라고 밝혔다.

이에 송 원내대표는 “손바닥으로 하늘을 가려 보겠다는 터무니없는 망발”이라며 “특검법 2조에 ‘수사 과정에서 인지된 범죄 행위’도 수사 대상으로 명시돼 있고 이에 따라 별건 수사를 무차별적으로 진행해 온 것이 특검 행태였다”고 지적했다.

송 원내대표는 “무엇보다도 통일교 후원금 수사 자체가 인지 사건이다. 왜 국민의힘 (관련) 인지 수사는 탈탈 털고 민주당 (관련) 인지 수사는 묵살하는 것인가”라며 “똑같은 의혹을 가지고 국민의힘은 중앙당사까지 쳐들어와 압수수색하고 중진 의원까지 구속하고 민주당은 조서에도 남기지 않고 없던 일로 묻어 버리려고 한 바로 이것이 진정 정당한 수사가 맞나”라고 꼬집었다.

그는 “특검이 정권의 수족이 돼 표적 수사, 보복 수사, 공작 수사를 벌였다는 사실이 다시 한번 만천하에 드러난 것”이라며 “특검법을 정면으로 위반한 직무 유기이자 명백한 직권 남용”이라고 강조했다. 그러면서 “민중기 특검 본인뿐 아니라 관련 수사관들도 전원 고발 조치할 예정”이라고 덧붙였다.

송 원내대표는 “(민중기 특검은) 이미 양평군청 공무원을 극단적인 선택으로 내몬 강압 수사, 회유 수사, 민중기 특검 본인의 미공개 내부 정보를 이용한 주가 조작으로 1억원대 차익을 얻었다는 의혹으로 이미 고발당한 상태”라며 특검팀 자진 해체 등을 촉구했다.