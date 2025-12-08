[헤럴드경제=이원율 기자]배우 박시후가 근 10년 만에 복귀한 영화 제작 보고회에서 가정 파탄에 관여했다는 의혹과 관련, 이를 “명백한 허위 주장”이라고 말했다.

박시후는 8일 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘신의악단’ 제작 보고회에서 본격적인 질의응답에 앞서 가정 파탄 의혹과 관련한 입장을 밝혔다.

박시후는 지난 8월 한 가정의 파탄에 관여했다는 의혹을 놓고 사실무근이라는 취지의 말을 했다.

앞서 한 인플루언서는 사회관계망서비스(SNS)에 박시후가 자신의 가정 파탄에 책임이 있다는 취지의 주장을 했고, 박시후 측은 허위 사실이라고 반박했었다.

이날 시간을 따로 마련한 박시후는 “영화 제작보고회는 15년만인데, 이 자리에서 제 개인적인 일을 언급하는 것에 만감이 교차한다”며 “감독님과 배우분들에게 죄송한 마음”이라고 했다.

박시후는 “다만 작품을 위해 말씀드리자면 명백한 허위 주장에 대해 법적 절차를 밟고 있는 상황”이라며 “법의 심판에 맡기겠다”고 했다.

한편 김형협 감독의 ‘신의악단’은 대북 제재로 국제 원조가 막힌 북한이 외화벌이를 위해 가짜 찬양단을 창설하는 이야기를 담고 있다.

박시후는 가짜 찬양단을 조직하는 북한 보위부 소좌 박교순으로 나섰다.

박시후는 “냉철하고 카리스마 있는 교순이 악단 단원들과 교류하며 변해가는 과정이 굉장히 매력적”이라며 “대본을 정말 재미있게 읽었고 작품의 힘에 끌렸다”고 했다.