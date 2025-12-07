튀르키예 에르도안, 마두로에 “美와 대화 유지해야” 조언

[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국의 고강도 군사적 압박에 직면한 베네수엘라가 육군 병력 5600여 명을 확충했다.

AFP 통신에 따르면, 이들 신규 병력은 6일(현지시간) 수도 카라카스에 위치한 베네수엘라 최대 군사기지 푸에르테 티우나에서 입대 선서를 했다.

가브리엘 알레한드로 렌돈 빌체스 베네수엘라군 대령은 입대 행사에서 “어떠한 상황에서도 제국주의 세력의 침략을 허용하지 않을 것”이라고 말했다.

공식 통계에 따르면, 베네수엘라는 각각 20만명의 군인과 경찰을 보유 중이다.

이번 병력 보강은 도널드 트럼프 미국 행정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 ‘마약 밀매 집단 우두머리’로 규정하고 직·간접적으로 사임 압력을 넣는 동시에 마약 밀매 차단을 명분으로 카리브해 일대에 미군을 배치하는 가운데 이뤄졌다.

항모전단을 보낸 미군은 카리브해 등에서 ‘마약 운반선’으로 판단되는 선박을 폭격해왔고, 이런 공격으로 현재까지 최소 83명이 숨졌다.

트럼프 대통령은 지난 2일 “우리는 이런 공습을 지상에서도 하기 시작할 것”이라면서 베네수엘라 본토 타격 가능성까지 시사했다.

이에 대해 마두로 대통령은 미국이 자신을 축출하고 베네수엘라의 석유 자원을 차지하려는 의도라고 주장하면서, 예비군과 민병대에 총동원령을 내리는 등 충돌에 대비 중이다.

이런 상황에서 베네수엘라와 긴밀한 관계를 유지해 온 튀르키예는 마두로 대통령에게 미국과 계속 대화할 것을 조언했다.

레제프 타이이프 에르도안 대통령은 이날 마두로 대통령과 통화해 “미국과 베네수엘라 간 대화 채널을 열어두는 것이 중요하다”고 당부했다며, 양국 간 긴장이 조속히 완화되길 바란다고 소셜미디어 엑스(X)를 통해 밝혔다.

에르도안 대통령은 튀르키예가 이 문제를 면밀히 주시하고 있으며 “문제는 대화를 통해 해결될 수 있다고 믿는다”고 강조했다.

미 당국자들과 언론 보도에 따르면, 마두로 대통령이 축출될 경우 튀르키예로 망명할 수 있다는 관측이 제기되고 있다.

트럼프 대통령의 측근인 린지 그레이엄 미 공화당 상원의원은 지난주 X에 “튀르키예와 이란이 이맘때면 아주 좋다고 들었다”는 글을 올리면서 마두로 대통령이 떠나야 한다는 뜻을 내비쳤다.