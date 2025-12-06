[헤럴드경제=유동현 기자] 많은 눈이 내린다는 절기인 대설(大雪)이자 일요일인 7일은 눈 또는 비 예보 없이 전국에 대체로 구름이 많이 끼겠다.

경상권 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 매우 크겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

아침 최저기온은 -4∼8도, 낮 최고기온은 8∼17도로 예보됐다.

건조 특보가 발효된 강원 산지·동해안과 경북 북동 산지·동해안, 대구, 일부 경남권은 당분간 대기가 매우 건조하겠다.

이 지역에선 바람도 강하게 불어 산불에 유의해야 한다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼3.0ｍ, 남해 0.5∼2.0ｍ로 예상된다.

다음은 7일 지역별 날씨 전망.

[오전, 오후](최저∼최고기온)

▷ 서울 : [구름많음, 맑음] (3∼12)

▷ 인천 : [맑음, 맑음] (5∼11)

▷ 수원 : [구름많음, 맑음] (2∼13)

▷ 춘천 : [흐림, 구름많음] (0∼9)

▷ 강릉 : [맑음, 맑음] (5∼14)

▷ 청주 : [구름많음, 구름많음] (3∼14)

▷ 대전 : [구름많음, 흐림] (4∼14)

▷ 세종 : [구름많음, 구름많음] (3∼14)

▷ 전주 : [흐림, 흐림] (5∼15)

▷ 광주 : [흐림, 흐림] (3∼15)

▷ 대구 : [구름많음, 흐림] (0∼15)

▷ 부산 : [맑음, 구름많음] (8∼16)

▷ 울산 : [맑음, 구름많음] (3∼16)

▷ 창원 : [맑음, 구름많음] (4∼16)

▷ 제주 : [구름많음, 맑음] (11∼19)