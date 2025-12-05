그룹 방탄소년단(BTS)의 정국(28)과 걸그룹 에스파의 윈터(24)가 열애설에 휩싸였다. 온라인 커뮤니티 게시판에선 두 사람의 교제 즈어라는 사진이 떠돌고 있으나, 양측 소속사는 특별한 입자을 내지 않고 있다.

5일 가요계에 따르면 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 K-팝 톱스타 정국과 윈터의 교제설이 제기됐다.

특히 각종 게시판엔 두 사람이 팔에 그린 타투의 문양이 동일하다며 ‘커플 문신’이라는 주장이 제기됏다. 두 사람의 팔엔 강아지 세 마리가 그려진 문신이 있다.

게다가 두 사람이 무대에서 착용하는 인이어 이어폰의 디자인이 유사하고, 인스타그램 아이디도 ‘아임윈터’(imwinter)와 ‘아임정국’(imjungkook·현재는 변경됨)으로 비슷하다며 증거로 제시되고 있다.

막강한 팬덤을 안고 있는 빅그룹의 두 멤버인 만큼 현재 전 세계 K-팝 팬덤들도 둘의 열애설에 촉각을 곤두세우고 있다. 다만 정국의 소속사인 빅히트뮤직과 윈터의 SM엔터테인먼트는 이날 오후까지 열애설에 대해선 입장을 내지 않고 있다.