최근 5년간 5000여명 임직원 참여한 ‘라이프스굿’ 봉사단

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 5일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2025 대한민국 자원봉사대상’에서 대통령표창을 받았다. 임직원의 자발적 참여로 운영되는 ‘라이프스굿(Life’s Good) 봉사단’을 통해 지역사회와 소외계층을 꾸준히 지원해온 점이 높게 평가됐다.

행정안전부와 한국자원봉사협의회, 한국자원봉사센터협회가 주최하는 이 상은 자원봉사 활성화에 기여한 개인·단체를 선정해 시상한다.

LG전자의 라이프스굿 봉사단은 2010년 출범해 2021년부터 한국자원봉사문화와 협업 중이며, 최근 5년간 5000여명의 임직원이 참여해 약 2만3000명에게 도움을 제공했다.

올해는 600여 명의 임직원이 77개 팀을 꾸려 환경정화, 교육 지원, 이웃 돌봄, 재능 나눔 등 다양한 활동을 이어가고 있다.

특히 ▷독립운동가·참전용사 소개 AI 챗봇 개발 ▷사회복지시설 가전 수리 ▷AI 기술을 활용한 어르신 젊은 시절 사진 제작 등 LG전자의 기술 역량을 활용한 특화형 봉사도 확산 중이다.

AI 프로필 촬영 봉사팀 ‘리아인(LIAYN)’은 2023년부터 전국 각지에서 어르신 240여 명에게 젊은 모습의 사진을 선물했으며, 이 활동은 ‘제1회 대한민국 봉사와 나눔 우수사례 공모전’에서 최우수상에 선정됐다. 시상식은 오는 10일 열리며 행정안전부장관상을 받는다.

LG전자는 라이프스굿 봉사단 외에도 청소년 진로 멘토링 프로그램 ‘찾아가는 진로사람책’을 운영하며 사회공헌을 확대하고 있다. 2021년부터 지난해까지 200여 명의 임직원이 참여해 2200여 명의 학생에게 직무 경험과 진로 조언을 제공했다.

윤대식 LG전자 대외협력담당 전무는 “앞으로도 사회공헌 활동에 자발적으로 동참하는 임직원들의 따뜻한 마음을 지속 지원할 것”이라고 말했다.