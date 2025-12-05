[헤럴드경제=이명수 기자] ‘트럼프’ 브랜드가 호텔, 골프장, 주상복합 건물이나 빌딩, 연구소에 이어 ‘산업단지(industrial park)’에도 추가될 전망이다.

일본 소프프뱅크 최고경영자(CEO) 손정의 회장은 미국의 제조업 재건을 위해 거액을 투자해 짓는 제조업 단지에 ‘트럼프’라는 이름을 넣을 예정이라고 월스트리트저널(WSJ)이 4일 보도했다.

손 회장은 백악관과 상무부 관계자들과 수개월간 논의한 끝에 전국에 트럼프 브랜드의 산업단지를 건설하기 위해 수천억 달러를 투자할 수 있는 계획의 세부 사항을 마련하고 있다고 신문은 전했다.

미국과 일본은 무역헙정을 타결하면서 일본 제품 관세를 15%로 낮추는 대신 5500억 달러를 투자하기로 했다.

WSJ은 ‘트럼프 산업단지’는 양국 무역협정에 따라 약속한 자금을 활용하며 대부분 연방 정부 소유 부지에 건설될 예정이라며 자금은 이르면 내년초부터 투입될 수 있다고 전했다.

트럼프 대통령은 손 회장의 계획을 지지하며 소프트뱅크와 행정부간 논의를 계속하기로 했다고 신문은 보도했다.

쿠시 데사이 백악관 부대변인은 “트럼프 대통령과 다양한 산업 및 지역 재계 지도자들의 관계는 미국의 차세대 제조업 황금기를 구축하는 데 도움이 되는 수조 달러 규모의 투자를 확보하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다”고 말했다.

세부 사항은 아직 확정되지 않았지만 현재 계획에 따르면 소프트뱅크는 공장 클러스터 건설, 광섬유 케이블, 데이터 센터 장비, 그리고 궁극적으로 AI 칩 생산을 지원할 예정이다.

일본 기술 기업들은 이러한 신규 사업에 필요한 전문 지식의 상당 부분을 제공하고, 완공 후에는 연방 정부가 시설을 소유하게 된다.

소프트뱅크 내부에서 ‘프로젝트 크리스털 랜드’로 알려진 손 회장의 비전은 지난 6개월 동안 상당히 발전했다고 WSJ은 전했다.

봄부터 시작된 여러 차례의 회의에서 그는 하워드 루트닉 상무부 장관을 포함한 행정부 고위 관계자들에게 피닉스 북쪽 애리조나 사막에 1조 달러 규모의 산업 도시를 건설하는 방안을 처음 제안했다.

이는 중국 선전의 전자상거래 중심지와 유사한 개념이라고 회의 참석자들은 전했다. 여름 동안 손 회장은 트럼프 대통령과의 회동에서 직접 이 프로젝트를 제안했다고 관계자들이 전했다.

손 회장이 제시한 세부 사항은 공상과학 소설에 나올 정도로 야심적이었다고 WSJ은 전했다.

손 회장은 트럼프 대통령에게 로봇으로 가득 찬 반도체 제조 공장, 칩 패키징 공장, 가공 공장, 그리고 근로자와 관리자를 위한 주택 건설이라는 비전을 제시했다.

이 모든 것이 로스앤젤레스 크기의 지역에 들어선다는 것이다.

손 회장은 애리조나 프로젝트를 트럼프 대통령의 ‘자유 도시(Freedom Cities)’ 중 하나로 만드는 방안을 관계자들과 논의했다고 이 사안에 정통한 관계자들이 전했다.

‘자유 도시’는 트럼프 대통령이 지난해 대선 캠페인 당시 제안했던 연방 정부 소유지에 첨단 기술 단지를 개발하는 구상이다.

당시 행정부는 자유 도시 구상을 추진하기 위한 행정명령 발령을 검토하고 있었지만 아직 이뤄지지 않고 있다.

행정부 관계자에 따르면 단일 대규모 개발 사업 대신 연방 정부 소유지에 제조 인프라를 구축하는 ‘트럼프 산업단지’ 네트워크를 추진하기 시작했다.

손 회장은 이러한 논의를 반영해 수정된 버전의 ‘크리스탈 랜드 프로젝트’를 제안했다고 관계자들이 전했다.

미래형 로봇 공학과 주택 건설은 취소되고 1단계 사업에는 7월 무역 협정의 일환으로 일본 정부가 약속한 자금으로 진행될 예정이라는 것이다.

WSJ은 손 회장의 구상이 현실화될지는 아직 불확실하다며 일본의 투자 외에도 막대한 자금 지원, 연방 정부 토지 사용 승인, 그리고 모든 공장에서 무엇을 생산하고 누가 건설할지에 대한 세부 사항을 파악하기 위한 훨씬 더 많은 계획이 필요하다는 것이다.

손 회장은 1월 백악관에서 발표한 오픈AI와 함께 5000억 달러 규모의 데이터센터 프로젝트도 발표했지만 아직 시작조차 하지 못했다.