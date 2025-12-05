‘UAE 스타게이트’ 참여 후속 논의

李대통령 “한일 AI 가교 역할 부탁”

이재명 대통령이 5일 용산 대통령실에서 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 면담에 앞서 악수하고 있다. [연합]
이재명 대통령은 5일 손정의 소프트뱅크 회장을 만나 “‘인공지능(AI) 기본사회’ 개념으로 대한민국 내에서 모든 국민, 모든 기업, 모든 집단이 인공지능을 최소한 기본적으로 활용하는 사회를 만들고자 한다”고 밝혔다. <본지 11월 17일자 1면 단독 참조>

이 대통령은 이날 오전 서울 용산 대통령실에서 손 회장에게 “인공지능 역량을 상수도 하수도처럼 모든 국민들 모든 국가가 함께 누리는 초보적 인프라로 활용할 수 있을 거라 믿는다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 취임 후 ‘글로벌 AI 3대 강국 도약’을 위해 래리핑크 블랙록 회장, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 젠슨황 엔비디아 CEO 등 AI 산업 관련 거물과 접촉해왔다. 이번 손 회장과 만남 또한 이러한 행보의 연장선상인 셈이다.

손 회장은 지난 2월에도 이재용 삼성전자 회장과 샘 올트먼 오픈AI CEO와 스타게이트 프로젝트 협력 논의를 위해 방한한 바 있다. 이날 이 대통령에게도 AI 생태계 구축과 혁신 방안에 대해 조언했다. 이 대통령은 이날 손 회장이 한미 협상 과정에서 조언한 점을 언급하기도 했다. 이 대통령은 “이번 한미 통상 협상 과정에서 많은 조언 주시고 도움 주셨는데 감사 인사 드린다”고 강조했다.

이날 이 대통령과 손 회장은 글로벌 AI 시장 흐름과 전략적 협력 관계 구축 방안에 대한 의견을 교환했다. 특히 이 대통령은 지난달 아랍에미리트(UAE) 순방에서 손 회장이 투자하기로 한 ‘UAE 스타게이트 프로젝트’에 한국 기업의 참여를 결정했는데, 이에 따른 로드맵 등 후속 논의도 이어졌다. 스타게이트 프로젝트란 소프트뱅크가 오픈AI, 오라클 등과 함께 미국을 중심으로 전 세계에 데이터센터를 짓는 AI 인프라 구축사업을 말한다.

이와 관련해 이 대통령은 “앞으로 우리가 해야할 협력 과제 중요한 것이 있다”며 “한일 간 협력 중 인공지능 분야의 협력이 중요하다고 생각하고, 손 회장님이 가교 역할을 해 주셨으면 한다”고 했다.

이날 접견엔 손 회장과 함께 르네 하스 ARM CEO도 참석해 눈길을 끌었다. ARM은 소프트뱅크가 지분 90%를 보유한 반도체 설계 기업(팹리스·Fabless)으로, 전세계 스마트폰 시장 CPU(중앙처리장치) 설계의 95%를 차지하는 회사다. 최근엔 PC·서버·AI 시장까지 빠르게 영향력을 확장하고 있는 만큼 손 회장은 ARM을 글로벌 반도체 설계 중심 플랫폼으로 키워 AI 중심의 반도체·인프라 생태계 구축을 모색하고 있는 상황이다.

이에 이 대통령은 르네 하스 회장과 ARM-국내 팹리스 기업 간 협력을 집중적으로 논의했다. 이 대통령은 이를 두고 “ARM 스쿨(Arm School) 개설에 관한 협약도 맺나?”라고 물었다. 이에 김용범 정책실장이 맞다고 대답하자, “인공지능 인재 양성에 큰 도움이 될 것”이라고 했다. 문혜현 기자


