‘UAE 스타게이트’ 참여 후속 논의 李대통령 “한일 AI 가교 역할 부탁”

이재명 대통령은 5일 손정의 소프트뱅크 회장을 만나 “‘인공지능(AI) 기본사회’ 개념으로 대한민국 내에서 모든 국민, 모든 기업, 모든 집단이 인공지능을 최소한 기본적으로 활용하는 사회를 만들고자 한다”고 밝혔다. <본지 11월 17일자 1면 단독 참조>

이 대통령은 이날 오전 서울 용산 대통령실에서 손 회장에게 “인공지능 역량을 상수도 하수도처럼 모든 국민들 모든 국가가 함께 누리는 초보적 인프라로 활용할 수 있을 거라 믿는다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 취임 후 ‘글로벌 AI 3대 강국 도약’을 위해 래리핑크 블랙록 회장, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 젠슨황 엔비디아 CEO 등 AI 산업 관련 거물과 접촉해왔다. 이번 손 회장과 만남 또한 이러한 행보의 연장선상인 셈이다.

손 회장은 지난 2월에도 이재용 삼성전자 회장과 샘 올트먼 오픈AI CEO와 스타게이트 프로젝트 협력 논의를 위해 방한한 바 있다. 이날 이 대통령에게도 AI 생태계 구축과 혁신 방안에 대해 조언했다. 이 대통령은 이날 손 회장이 한미 협상 과정에서 조언한 점을 언급하기도 했다. 이 대통령은 “이번 한미 통상 협상 과정에서 많은 조언 주시고 도움 주셨는데 감사 인사 드린다”고 강조했다.

이날 이 대통령과 손 회장은 글로벌 AI 시장 흐름과 전략적 협력 관계 구축 방안에 대한 의견을 교환했다. 특히 이 대통령은 지난달 아랍에미리트(UAE) 순방에서 손 회장이 투자하기로 한 ‘UAE 스타게이트 프로젝트’에 한국 기업의 참여를 결정했는데, 이에 따른 로드맵 등 후속 논의도 이어졌다. 스타게이트 프로젝트란 소프트뱅크가 오픈AI, 오라클 등과 함께 미국을 중심으로 전 세계에 데이터센터를 짓는 AI 인프라 구축사업을 말한다.

이와 관련해 이 대통령은 “앞으로 우리가 해야할 협력 과제 중요한 것이 있다”며 “한일 간 협력 중 인공지능 분야의 협력이 중요하다고 생각하고, 손 회장님이 가교 역할을 해 주셨으면 한다”고 했다.

이날 접견엔 손 회장과 함께 르네 하스 ARM CEO도 참석해 눈길을 끌었다. ARM은 소프트뱅크가 지분 90%를 보유한 반도체 설계 기업(팹리스·Fabless)으로, 전세계 스마트폰 시장 CPU(중앙처리장치) 설계의 95%를 차지하는 회사다. 최근엔 PC·서버·AI 시장까지 빠르게 영향력을 확장하고 있는 만큼 손 회장은 ARM을 글로벌 반도체 설계 중심 플랫폼으로 키워 AI 중심의 반도체·인프라 생태계 구축을 모색하고 있는 상황이다.

이에 이 대통령은 르네 하스 회장과 ARM-국내 팹리스 기업 간 협력을 집중적으로 논의했다. 이 대통령은 이를 두고 “ARM 스쿨(Arm School) 개설에 관한 협약도 맺나?”라고 물었다. 이에 김용범 정책실장이 맞다고 대답하자, “인공지능 인재 양성에 큰 도움이 될 것”이라고 했다. 문혜현 기자