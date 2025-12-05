1만해리 장거리 임무…원거리 해역 대응력 강화 내년에도 4500톤급 무궁화 43호 추가 투입 예정

[헤럴드경제=양영경 기자] 배타적경제수역(EEZ) 관리와 불법조업 단속, 어업질서 확립을 담당할 ‘역대 최대급’ 국가어업지도선이 현장에 투입된다.

해양수산부는 5일 부산 남구 우암부두에서 4500톤급 대형 국가어업지도선 무궁화 41·42호의 취항식을 개최했다고 밝혔다.

이번에 취항한 무궁화 41·42호는 친환경 액화천연가스(LNG) 추진 엔진을 탑재하고 첨단 항해·통신장비를 갖춘 최신 어업지도선으로, 앞으로 EEZ 관리와 불법조업 단속, 어업질서 확립 등 해양주권 수호의 최전선에서 임무를 수행하게 된다.

두 선박은 총톤수 4513톤, 전장 106ｍ 규모로 역대 국가어업지도선 중 최대급이다. 선체의 진동·소음을 줄여 거친 바다에서도 견딜 수 있도록 설계됐으며 악천후 속에서도 안정적 항해가 가능하다.

또 헬리콥터와 무인항공기(UAV) 운용이 가능한 선미 착륙장을 갖추고, 1만해리(1만8520㎞) 이상의 원양에서도 장기간 임무를 수행할 수 있다. LNG 엔진 적용으로 기존 선박 대비 탄소·미세먼지 배출량이 15% 이상 절감될 것으로 예상된다.

해수부는 기존 40척의 국가어업지도선에 신조선을 추가 배치함으로써 동해퇴 및 한·중·일 EEZ 경계 수역 등 원거리 해역의 관할권 행사와 어업인 안전 조업 지원 역량이 강화될 것으로 기대하고 있다.

내년 2월에는 동일한 4500톤급 신조선 무궁화 43호가 추가 취항할 예정으로, 대형 국가어업지도선을 중심으로 한 원거리 대응 체계가 더욱 강화될 전망이다.

해수부는 노후 국가어업지도선을 친환경 추진체계 기반의 대형 선박으로 단계적으로 대체해 현장 대응력 강화와 온실가스 감축을 병행할 계획이다.

전재수 해수부 장관은 “국가어업지도선은 어업인의 생명을 지키고 해양주권을 수호하는 바다의 수호자”라며 “대형화와 원거리 대응력 강화를 통해 흔들림 없는 해양주권을 확립하는 동시에 사고 예방, 긴급구조 체계, 조업 안전 지도를 강화해 어업인이 안심하고 바다에서 일할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.