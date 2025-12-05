주요 성과 리뷰 및 성장 로드맵 발표 국민은행, 5년간 56개 스타트업 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 지난 4일 스타트업 육성 프로그램인 KB유니콘클럽 5기 성과공유회를 열었다고 5일 밝혔다.

국민은행은 2021년부터 국내 스타트업 생태계 활성화와 신생기업과의 동반성장을 목표로 KB유니콘클럽을 운영하고 있다. 신산업 분야의 유망 기업을 발굴해 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 전 과정에 걸쳐 지원하는 것이 특징이다. 지금까지 총 56개 스타트업을 지원해 왔다.

이날 서울 여의도 국민은행 신관에서 열린 행사에는 5기 프로그램에 참여한 10개 스타트업이 모였다. 참가사들은 올 한 해 성과를 되돌아보며 투자 유치, 제휴 확대, 글로벌 진출 등 향후 성장 로드맵을 공유했다.

특히 인공지능(AI) 기반의 소상공인 BNPL(소액후불결제) 서비스를 제공하는 데일리페이는 신생기업임에도 연매출 25억원을 거두고 후속 투자유치에 성공하며 성장성과 잠재력을 입증했다. 다른 기업도 ‘2025 경기 스타트업 서밋’에서 수상하는 등 혁신 역량을 인정받았다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 스타트업이 지속가능하게 성장할 수 있는 기반을 강화하고 신생기업과의 동반 성장을 위해 노력해 나가겠다”고 전했다.