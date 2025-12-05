파트너십 체결 후 인천 GDC 방문 첨단 물류기술 참관…실질적 협력 방안 모색

[헤럴드경제=서재근 기자] CJ대한통운은 지난 4일 인천 GDC를 찾은 CP 엑스트라 타닛 치라바논 대표와 티라유 송벳카셈 최고디지털책임자 등 주요 경영진에 풀필먼트에 특화된 첨단 물류기술을 소개하고 태국 사업 협력 방향을 논의했다고 5일 밝혔다. CP 엑스트라는 도매·소매 브랜드인 마크로와 로터스를 운영하는 태국 최대 유통기업이다.

이번 방문은 CJ대한통운의 고도화된 풀필먼트 전문성과 기술력을 기반으로 CP 엑스트라의 태국 풀필먼트 사업을 강화하기 위한 실질적 협력 방안들을 모색하기 위해 마련됐다. 최근 CP 엑스트라의 이커머스 사업이 가파르게 성장함에 따라 보관, 재고관리, 포장 등을 일괄 수행하는 전문 풀필먼트 서비스의 필요성이 커지고 있다.

타닛 치라바논 CP 엑스트라 대표는 “이커머스 주문 빅데이터를 기반으로 로봇이 스스로 이동하며 작업자와 유기적으로 호흡을 맞춰 물류 작업을 수행하는 모습이 매우 인상적”이라며 “CJ대한통운이 구현하고 있는 인공지능(AI), 빅데이터, 로보틱스 기술이 개별 공정의 효율을 높이는 데 그치지 않고 공급망 전반의 변화를 이끄는 혁신 동력이라는 점을 현장에서 체감했다”고 밝혔다.

그러면서 “이러한 첨단기술 기반의 공급망 혁신은 아세안 지역을 선도하는 리테일-테크 기업으로 도약하고자 하는 CP 엑스트라의 비전과도 맞닿아 있다”며 “한국 이커머스 시장의 성장을 견인해 온 CJ대한통운의 기술을 활용한다면 CP 엑스트라의 온라인 판매 사업도 더욱 빠르게 확장할 수 있을 것으로 기대한다. 특히, 이번 방문이 구체적인 협력 방안을 논의하는 데 있어 한 단계 진전되는 계기가 될 것으로 생각한다”고 말했다.

조나단 송 CJ대한통운 글로벌사업부문 대표는 “태국 최대 유통사인 CP 엑스트라와 구체적이고 실효성 있는 사업 방안을 지속 논의하며 협력 접점을 확대할 것”이라며 “축적한 초격차 물류 기술과 운영 전문성, 컨설팅 역량을 바탕으로 글로벌 핵심 물류 파트너로서 입지를 강화하고 K-물류의 세계화를 선도하겠다”고 밝혔다.

한편, CP 엑스트라 대표단이 방문한 인천 GDC는 물류로봇 시스템 오토스토어 등을 운영하는 국내 최고 수준의 풀필먼트센터로 박스를 자동 분류해 파렛트에 쌓는 이동형 로봇 팔레타이저, 제품 크기·수량에 맞춰 최적의 포장 상자를 추천해 포장하는 스마트패키징 시스템 등 고도화된 물류기술들이 집약돼 있다.