‘H-컬처클럽’ 헬스케어 서비스 고도화 입주민 플랫폼 ‘마이힐스’ 통해 이용 가능

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 지난달 21일 국내 1위 비대면진료 플랫폼 기업 닥터나우와 ‘비대면 의료서비스 제공을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 5일 밝혔다.

현대건설은 자체 입주민 전용 플랫폼인 ‘마이힐스(my HILLS)’ 앱에 닥터나우 앱을 연동해 비대면진료 서비스를 이용할 수 있도록 제공하고 있다. 마이힐스 앱은 힐스테이트 브랜드 아파트에서 만나볼 수 있다.

입주민은 감기, 피부질환, 소아질환, 만성질환 등 일상에서 자주 발생하는 건강 문제에 빠르게 대응할 수 있다. 가정의학과, 내과, 소아청소년과, 안과 등 다양한 진료과목을 광범위하게 포함하고 있으며 야간·주말에도 진료가 가능하다.

현대건설 관계자는 “아파트는 단순한 주거 공간이 아닌 건강관리와 웰빙을 위한 인프라로 확장되고 있다”며 “이번 닥터나우와의 협업은 입주민이 집에서 일상적으로 접근 가능한 건강관리 생태계를 구축하는 중요한 이정표가 될 것”이라고 말했다.

닥터나우 관계자는 “국내 주거 플랫폼과 의료서비스의 결합은 사용자 중심 디지털 헬스케어 구축과 맞닿아 있는 점에서 유의미하다”며 “현대건설이 제공하는 브랜드 주거공간의 입주민이 보다 빠르고 편리하게 건강관리 서비스를 이용할 수 있는 사용자 경험(UX)을 제공하겠다”고 밝혔다.

현대건설은 향후 건강 데이터 기반의 생활 패턴 분석, AI 건강 코칭, 비대면 진료 서비스 연동 등을 통해 주거 기반 디지털 헬스케어 서비스를 단계적으로 확대할 계획이다.