양국 정상, 일대일 비공개 만찬도 예정 모디, 공군기지서 직접 영접

[헤럴드경제=정목희 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 나렌드라 모디 인도 총리와 국방·무역 협력 방안을 논의하기 위해 4년 만에 뉴델리를 찾았다. AFP통신과 러시아 관영 타스통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 4일 저녁(현지시간) 1박 2일 일정으로 인도 수도 뉴델리를 국빈 방문했다. 러시아가 우크라이나 전쟁을 개시하기 직전인 2021년 12월 이후 첫 방문이다.

모디 총리는 이날 뉴델리 팔람 공군기지에서 푸틴 대통령의 전용기가 도착한 오후 7시 20분께 직접 영접했다. 푸틴 대통령은 방문 직전 인디아투데이 TV 인터뷰에서 모디 총리를 “친구”라고 지칭하며 “내 친구 모디 총리와 만나게 돼 매우 기쁘다. 그는 업무적 파트너일 뿐 아니라 개인적 유대도 깊다”고 말해 친밀함을 강조했다.

푸틴 대통령의 이번 방문은 인도가 러시아산 원유 수입 등을 이유로 지난 8월부터 미국으로 수출하는 자국산 제품에 50% 관세를 부과받는 상황에서 이뤄졌다.

인디아투데이는 푸틴 대통령이 “미국은 러시아산 (농축) 우라늄을 계속 구매하는데 왜 인도가 러시아에서 원유를 구매하는 것을 막느냐”고도 언급했다고 보도했다.

러시아는 우크라이나 전쟁 이후 서방 제재를 받으면서 고립될 위기에 몰렸지만, 인도가 러시아산 원유를 저렴한 가격에 대거 구매하면서 숨통이 트였다.

인도는 미국과 올해 연말까지 1단계 관세 협정을 체결하기 위해 협상에 속도를 내면서도 러시아와 협력을 강화하고 있다.

모디 총리는 이날 저녁 푸틴 대통령을 위한 비공개 만찬을 주최할 예정이며 오는 5일에는 제23차 양국 정상회담이 이어진다. 이 회담이 끝난 뒤 두 정상은 기자회견을 열고 공동 성명 내용을 발표한다.

유리 우샤코프 러시아 크렘린궁 외교정책 보좌관은 전날 브리핑에서 “(4일) 저녁에 뉴델리에 도착하는 (푸틴) 대통령은 모디 총리와 (그의) 관저에서 비공식적으로 만날 예정”이라며 “일대일 형식이고 비공개로 진행될 것”이라고 말했다.

두 정상은 이번 정상회담에서 양국의 국방 협력을 강화하는 방안을 논의할 전망이다.

드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 자국의 첨단 지대공 미사일 방어시스템인 S-400 공급을 확대하는 논의가 중요한 의제라고 밝혔다.

인도 현지 보도에 따르면 러시아는 자국산 수호이(Su)-57 전투기의 공동 생산을 제안하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다.

블룸버그 통신도 인도 정부가 푸틴 대통령의 국빈 방문 기간 Su-57 등 전투기와 S-500 지대공 미사일 등 러시아산 최신 무기를 구매하기 위한 협의를 시작할 것으로 예상된다고 보도했다.

국방 분야뿐만 아니라 양국 무역도 이번 정상회담의 주요 의제다. 양국은 앞으로 교역 규모를 더 키우고 거래 품목도 확대하겠다는 의지를 보였다. 양국 교역 규모는 2021년 130억달러(약 19조1000억원)였으나 2022년에는 690억달러(약 101조5000억원)를 기록해 5배 수준으로 급증했다.

양국은 2030년에는 1000억달러(약 147조2000억원)까지 늘리는 게 목표라고 로이터 통신은 보도했다.

막심 오레쉬킨 크렘린궁 부비서실장은 소비재, 식품, 농산물, 의약품, 통신 장비 등을 언급하며 인도산 제품 수입을 늘리려고 한다고 강조했다.

그는 최근 뉴델리에서 열린 기업 회의에서 “러시아 대표단과 기업인들은 매우 구체적인 목표를 갖고 (인도에) 왔다”며 “우리는 인도 상품과 서비스 구매를 크게 늘리고 싶다”고 말했다.

피유시 고얄 인도 상공부 장관도 자동차, 전자제품, 중장비, 식품 등 다양한 제품을 러시아로 수출하길 원한다고 밝혔다.