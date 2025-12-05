“폭설을 재난상황”…행안부·도로공사·경찰청·지방정부 등에 주문

[헤럴드경제=장연주 기자] 김민석 국무총리는 4일 서울 전역에 기습적인 폭설이 내린 상황을 보고받고 긴급 대응을 지시했다.

총리실에 따르면, 김 총리는 우선 행정안전부에 “서울시 등 관계된 지방정부와 협력해 즉각적으로 도심 주요 간선도로 및 중심지 도로에 대해 제설·제빙 작업을 개시하고, 가능한 경우 차량 통제 및 우회 조치하라”고 주문했다.

한국도로공사와 경찰청에도 “즉시 고속도로 통행에 문제가 없도록 제빙 작업을 하고 우회도로 안내 등을 하라”고 지시했다.

서울시 등 지방정부에는 원활한 대중교통 운행을 위해 지하철 연장 운행, 버스 우회 노선 및 긴급 셔틀버스 편성 등 방안을 마련해 시행하라고 요구했다.

아울러 5일 출근 시간대 빙판길 등으로 인해 시민이 불편함을 겪지 않도록 도로교통 상황과 대피 요령, 대체 교통수단, 안전 안내 사항 등을 즉시 알리라고도 지시했다.

김 총리는 “행안부와 관계 지방정부는 동절기 폭설 등이 시민의 생명과 도시 기능 전반에 중대한 영향을 미칠 수 있는 재난 상황임을 인식해 ‘신속성·효율성·투명성’ 원칙하에 선제적으로 필요한 행정조치를 시행하라”고 당부했다.