[헤럴드경제=이명수 기자] 그룹 ‘2NE1’ 출신 가수 박봄이 의미심장한 한마디와 함께 근황을 전했다.

박봄은 2일 자신의 소셜미디어에 “기다리는가? 나도”라는 글과 하트 이모티콘과 함께 셀카 사진을 올렸다.

사진 속 박봄은 모자를 눌러쓴 채 카메라를 응시하고 있다. 진한 아이라인과 붉은 립으로 포인트를 준 화려한 메이크업, 또렷한 이목구비와 날렵한 턱선이 시선을 끈다.

특히 짧지만 강렬한 문구 “기다리는가? 나도”를 두고 팬들 사이에서는 컴백을 암시한 것이 아니냐는 추측과 함께 “우리도 기다리고 있다” “몸과 마음부터 건강하자” 등의 응원 댓글이 이어지고 있다.

앞서 박봄은 지난 10월 SNS에 과거 소속사와 정산 문제를 둘러싼 주장을 올리고 고소장 이미지를 공개해 논란을 빚은 바 있다. 해당 게시물은 이후 삭제됐다.

당시 박봄 소속사 측은 정산에 문제는 없다는 입장을 밝히며, “박봄은 모든 활동을 중단하고 치료와 회복에 전념하고 있다”고 전했다. 이번 근황 공개로 그의 건강 상태와 향후 행보를 두고 다시 관심이 쏠리는 모양새다.

박봄은 2009년 2NE1 멤버로 데뷔해 ‘아이 돈트 케어(I Don’t Care)‘ ’내가 제일 잘 나가‘ 등 히트곡을 냈다.

솔로곡 ‘유 앤드 아이(You And I)’ ‘돈트 크라이(Don’t Cry)’ 등으로도 사랑받으며 독보적인 음색을 인정받았다.