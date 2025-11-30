[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]가수 성시경이 팬들과 한 약속을 지키기 위해 매년 오픈 중인 연말 대표 브랜드 콘서트를 올해도 연다.

시경은 오는 12월 25일(목), 26일(금), 27일(토), 28일(일) 총 4일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 콘서트 ‘2025 성시경 연말 콘서트 <성시경>’을 연다.

성시경의 ‘축가’가 그 해의 상반기를 대표하는 공연이라면, 연말 콘서트 ‘성시경’은 하반기를 마무리하는 브랜드 콘서트다.

특히 연말 콘서트는 성시경이 자신의 이름을 내걸고 매년 진행하는 브랜드 공연으로 힘든 상황속에서도 고심 끝에 팬들과 한 약속을 지키기 위해 올해도 개최를 이어가기로 했다.

성시경은 이번 연말 콘서트를 통해 팬들에게 직접 감사의 마음을 전하고 지난 1년간 기다려준 팬들에게 좋은 음악과 완성도 높은 무대로 보답할 예정이다.

올해 개최하는 ‘2025 성시경 연말 콘서트 <성시경>’은 가요계 대표 발라더인 성시경이 전면에 나서는 공연인 만큼 노하우와 내공을 집약한 고품격 무대가 될 전망이다. 특히 올해는 성시경이 가수 데뷔 25주년을 맞이하는 특별한 해인 만큼 무대에서 더욱 빛나는 모습을 보여줄 것으로 기대된다.

또한 이번 연말 콘서트는 올 한 해 쉼 없이 달려온 시간들을 팬들과 함께 되돌아보고 2026년을 함께 기대하는 따뜻한 자리로 채워질 예정이라 팬들의 이목이 집중되고 있다.

무엇보다 전 연령층의 감성과 마음을 포근하게 감싸줄 명곡들을 엄선한 알찬 셋 리스트로 관객을 찾아가며, 고품격 밴드 라이브 세션에 360도 무대를 마련해 누구나 감동의 전율이 고스란히 느껴질 수 있도록 준비할 예정이다.

한편, ‘2025 성시경 연말 콘서트 <성시경>’은 오는 12월 25일(목), 26일(금), 27일(토), 28일(일) 총 4일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 개최되며, 티켓 예매는 지난 19일(수) 오후 8시부터 예매사이트 NOL 티켓을 통해 오픈됐다.