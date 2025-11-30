[헤럴드경제=구본혁 기자] 국방과학연구소(ADD)는 지난 25일 한국내부통제협회가 주관한 ‘2025 대한민국 내부통제경영대상(IMS)’에서 3관왕을 차지했다고 밝혔다. 또한 ADD는 올해 9월 국방 분야 공공기관 최초이자 국내 공공기관 중 두 번째로 국제내부통제협회의 국제내부통제경영 인증을 획득하는 쾌거도 이루었다.

ADD는 국방 분야 공공기관 최초로 2023년 ESG경영 선언 및 실천결의대회를 개최하고, 같은 해부터 매년 지속가능경영보고서를 발간하는 등 지속 가능한 국방과학기술 연구개발을 위한 ESG경영에 앞장서 왔다. 그 일환으로 ESG경영 중 ’G(거버넌스)‘영역인 기관장 중심의 위험 예방 내부통제를 적극적으로 추진해왔다. 이러한 성과로 2024년 국방위원장 표창장을 수상했으며, 2024 대한민국 내부통제경영대상에서 ’위험관리 닥터상‘을 수상한 바 있다.

내부통제 관련 국내 유일의 권위 있는 시상식인 대한민국 내부통제경영대상은 교수, 前 공공기관 경영평가 위원 등 관련 분야 전문가들의 엄격한 심사를 통해 수상기관을 선정한다. ADD는 올해 이 시상식에서 ‘우수기관상’, ‘통제환경 부문상’, ‘조직운영관리 혁신상’ 수상으로 기관 부문 전 영역을 수상하며, 조직의 효율적 운영과 혁신적 관리체계 구축을 비롯한 우수한 내부통제체계 구축과 성과를 인정받는 영예를 안았다.

ADD가 9월에 획득한 국제내부통제경영 인증은 세계 21개국을 대상으로 실시되며, 국제내부통제협회가 개발한 ’글로벌 내부통제경영 시스템(GIMS)‘을 기반으로 엄격한 심사를 통해 검증된 기관에만 발급되는 국제적 권위의 인증서다. 이번 인증을 통해 ADD 내부통제체계의 우수성이 국제적으로 공인됐다.

이건완 ADD소장은 “국방연구개발의 핵심 기관으로서 사회적 책임을 다하는 것은 필수”라며 “이번 수상을 계기로 내부통제 역량 강화를 통해 지속 가능한 국방R&D 생태계를 구축하고 공공기관으로서 책무를 다하는 ADD가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.