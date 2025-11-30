“前정부서 해킹 사고 반복에도 근본 대책 마련 못 해” “유출 경위 투명하게 규명…안전한 서비스 위해 최선”

[헤럴드경제=안효정 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 의원들은 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대해 “신속하고 단호히 점검해 나가겠다”고 입장을 밝혔다.

최민희 과방위원장을 비롯한 소속 의원 11명은 30일 성명에서 “지난 정부에서 반복되는 해킹 사고에도 근본적인 대책을 마련하지 못해 보안 공백을 누적해왔다”며 이같이 말했다.

이들은 “정부와 긴밀히 협력해 유출 경위를 투명하게 규명하겠다”며 “피해자에 대한 실질적 지원과 2차 범죄 방지 조치와 개인정보를 대량 보유한 플랫폼 기업 전체에 대해 보안 체계를 전면 재점검하겠다”고 했다.

이어 “기업이 감당해야 할 보안 투자를 실질적으로 확대하도록 국회 차원의 추가 검증 절차도 신속하게 진행하겠다”며 “국민이 안심하고 디지털 서비스를 이용할 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”고 강조했다.

국회 법제사법위원회 소속 더불어민주당 서영교 의원도 이날 국회 기자회견에서 “피해자 보호 및 2차 피해 방지 대책 마련이 필요하다”며 “이번 사태를 계기로 개인정보 보호 체계가 근본부터 바로잡히길 진심으로 바란다”고 촉구했다.

앞서 쿠팡은 자사 4536개 계정에서 고객명·이메일·주소 등의 정보가 유출됐다고 당국에 신고했다. 하지만 조사 과정에서 유출 규모가 무려 3379만개 계정에 달한다는 점이 확인됐다.

과학기술정보통신부는 이날 민관합동조사단을 구성해 사고 원인 분석과 재발 방지 대책 마련에 착수했다.