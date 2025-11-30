대통령비서실 청년미래자문단 출범식 “자문단 아이디어 실제 정책 되도록 지원”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 대통령실 비서실장은 30일 “프리랜서를 포함해 경력증명이 어려운 청년들을 위해 근로복지공단 등을 통한 온라인 경력증명서 발급 시스템 구축 방안을 즉시 검토하겠다”고 밝혔다.

전은수 대통령실 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “강 실장이 대통령비서실 청년미래자문단 출범식 및 제1차 회의를 개최했다”면서 이같은 내용을 전했다.

청년미래자문단은 강 실장을 단장으로, 오창석 청년재단 이사장을 부단장, 이주형 대통령실 청년담당관을 간사로 구성했다. 청년미래자문단은 청년 노동·금융, 고립·은둔 청년, 법률, 자영업·창업 등 다양한 분야에서 활동하는 청년 당사자·활동가·전문가 등 위원 15명이 참여했다.

출범식은 위원 15명에 대한 위촉장 수여, 강 실장의 인사말씀, 위원들의 자기소개 순으로 진행됐다.

강 비서실장은 모두발언에서 “기존 청년 모임처럼 좋은 말만 오가다 끝나는 자리가 되지 않도록 하겠다”며 “논의 주제나 방식에 제약 없이 청년의 삶을 실질적으로 바꿀 제안을 자유롭게 제출해달라”고 당부했습니다. 또한 “자문단의 아이디어가 실제 정책과 제도로 구현될 수 있도록 단장으로서 책임 있게 지원하겠다”고 강조했다.

이어 열린 제1차 회의는 오 부단장이 ‘일상 속 작은 변화, 큰 효능감’을 주제로 발제한 뒤 위원들의 자유 토론이 이어졌다. 위원들은 청년 금융·노동·창업·상담 접근성 제고 등 청년층이 체감할 정책과제 전반에 대해 활발히 의견을 제시했다고 한다.

전 부대변인은 “이날 특히 청년 구직자·재직자의 경력증명서 발급 불편 문제가 주요 의제로 논의됐다”면서 “대기업·공공기관과 달리 중소기업의 경우 온라인 발급 시스템이 미비해 매번 퇴사한 회사에 직접 연락해야 하는 어려움이 있으며, 회사가 폐업한 경우 경력증명서 발급이 사실상 불가능하다는 지적이 제기됐다”고 했다.

이어 그는 “또한 프리랜서의 경우 경력증명이 체계적으로 이뤄지지 않아 별도 제도 마련이 필요하다는 의견도 나왔다”고 했다.

전 부대변인은 “앞으로 청년미래자문단은 정기회의와 주제별 분과 논의를 통해 청년 고용, 부채 등 다양한 의제를 심층 검토하고, 청년이 체감할 수 있는 정책과제를 지속 발굴·제안할 예정”이라고 덧붙였다.

이날 끝으로 강 비서실장은 “앞으로도 청년들이 자유롭고 편하게 진솔한 의견을 개진해달라”며 “청년의 삶을 실질적으로 변화시키는 정부가 되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.