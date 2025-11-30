서울시 도시재정비위원회 통과 2차병원 수준 어린이병원 건립 공공기여로 작은도서관도 조성

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 광진구가 자양동 군부대와 우정사업정보센터 부지에 49층 주거복합단지를 조성한다. 이 단지에는 공공기여로 어린이병원도 들어서게 된다.

광진구는 지난 27일 서울시 도시재정비위원회에서 ‘자양5재정비촉진구역 및 재정비촉진계획 변경 결정(안)’이 수정 가결됐다고 30일 밝혔다.

2018년에 자양5재정비촉진구역으로 변경 결정한 지 7년 만이다. 자양1재정비촉진구역 개발이 완료됨에 따라 조속한 기반 시설을 확보하고 정주여건을 개선하는 등 변화된 사업여건을 반영하기 위해 추진했다.

이 사업은 2005년 구의·자양 2차 균형발전촉진지구로 지정되면서 시작했다. 2009년에 구의·자양지구 재정비촉진계획 결정 이후로 2013년에는 우정사업정보센터가 나주로 이전됨에 따라 장기간 나대지로 방치됐다. 2018년에 재정비촉진계획 변경 후에는 토지 등 소유자 간 이해관계 대립으로 사업이 장기간 지연됐지만, 구의 적극적인 행정지원과 조정을 통해 결과를 끌어냈다.

사업지는 자양동 680-81번지 일대로 5만7809㎡ 면적에 준주거지역이다. 이곳은 군부대와 우정사업정보센터가 있던 곳이다. 주요 내용은 ▷거점시설과 도로 확보 ▷보행환경 개선과 휴식 기능 강화 ▷주택공급 확대 ▷구의역 일대 중심 기능 완성이다.

먼저, 거점 시설과 기반 시설을 확보했다. 시립 어린이병원과 작은 도서관을 유치해 주민편의와 공공성을 높였다. 특히 공공기여로 조성되는 어린이병원은 부지 2500㎡, 연면적 1만400㎡(총 9개 층) 규모로 건립될 예정이다. 소아·청소년의 경증·중등증 치료가 가능한 2차 병원으로 병상 규모는 약 80병상이며 내과계를 중심으로 한 6개 과와 의료 인력 89명이 배치될 예정이다.

아차산로를 잇는 도시 산책로도 조성했다. 쌈지형 공지 5곳과 개방형 녹지 3곳을 만들어 다층적 녹지공간을 확보했다.

또 업무기능을 줄이고 주택공급을 확대했다. 지연된 사업을 재개하기 위해 사업구역을 자양5재정비촉진구역과 자양13존치관리구역으로 분할했으며, 첨단업무 지원용지에서 주거복합용지로 전환했다. 용적률 500% 이하, 최고 높이도 100ｍ에서 150ｍ로 상향해 최고 49층에 1699세대의 공동주택을 지을 수 있게 됐다.

이와 함께 구의역 일대 중심 기능이 완성된다. 구청사, 업무시설, 상업시설, 호텔, 공동주택을 성공적으로 복합개발한 자양1재정비촉진구역을 바탕으로 자양5구역 개발이 더해지면 구의역 일대가 서울 동북권의 새로운 중심지로 변모할 것으로 기대된다.

김경호 광진구청장은 “올해는 광진구 개청 30주년이자 광진재창조 원년의 해로, 구의역 일대가 본격적으로 변화되는 시점”이라며 “자양1재정비촉진구역 준공에 이어 자양5재정비촉진구역 개발까지 추진되면 건대입구, 강변역을 잇는 아차산로변 첨단산업축 조성에 더욱 속도가 붙을 것”이라고 말했다.