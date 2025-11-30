“고소인 고소…의도·동기 밝힐 것” “고소인 남친 데이트폭력이 본질”

[헤럴드경제=안세연 기자] 더불어민주당 장경태 의원은 자신의 성추행 의혹을 재차 부인하며 고소인을 무고죄로 고소하겠다고 밝혔다.

장 의원은 30일 국회에서 열린 기자회견에서 “추행은 없었다”며 “무려 (사건이 발생한 지) 1년이 넘은 지금 고소장이 제출됐는데 고소인을 무고죄로 고소해 그 의도와 동기를 밝히겠다”고 말했다.

그는 사건의 본질이 고소인 남자친구 A씨의 ‘데이트 폭력’이라고 주장했다.

장 의원은 “(당시 저녁 자리에) 갑자기 한 남성이 나타나 큰 소리를 지르며 폭력을 행사하기 시작했고, (저는) 황급히 그 자리를 떴다”며 “이후 누군가 남성의 폭력행위를 막기 위해 경찰에 신고했다”고 말했다.

이어 “당시 경찰 출동이 추행에 관한 것이었다면 저는 무조건 조사를 받지 않았겠느냐”며 “전혀 그런 사실은 없었다”고 설명했다.

장 의원은 “고소인은 (사건 발생) 다음날 남자친구의 감금·폭행 때문에 출근도 못 했다”며 “동료들은 고소인을 데이트 폭력 피해자로 걱정했다고 한다”고 강조했다.

장 의원은 사건 당일 A씨가 자신에게 폭력을, 고소인에게는 데이트 폭력을 각각 행사했다며 “국민의힘 소속 동대문구청장의 보좌직원인 고소인 남자친구를 고소·고발할 것”이라고 밝혔다.

‘사건 발생 당시 A씨를 폭력으로 왜 고소하지 않았느냐’는 질문에 “봉변당했다고 생각해 그 자리를 피해야겠다고 생각했다”며 “공인으로서 폭력으로 고소하는 것을 아주 신중하게 생각했다”고 답했다.

경찰은 지난 25일 장 의원에게 성추행을 당했다는 주장이 담긴 고소장을 접수하고 수사에 나섰다. 장 의원은 무고와 음해에 법적 조치를 포함해 강력히 대응하겠다며 의혹을 전면 부인하고 있다.

앞서 TV조선은 고소인 남자친구가 제보했다며 당시 모습이 담긴 영상을 공개했다. 장 의원이 취해서 몸을 가누지 못하는 A씨의 옆에 밀착해 앉아 있는 모습이 담겼다. 이때 고소인의 남자친구가 나타나 장 의원의 뒷덜미를 잡으며 “뭐 하시는데? 남의 여자친구랑 뭐 하시냐고”라고 큰 목소리로 외치는 모습이 담겼다.