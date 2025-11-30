5부 요인 초청 오찬도…‘빛의 혁명’ 1주년

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 다음달 3일 12·3 비상계엄 1년을 맞아 특별 담화와 외신기자간담회를 진행한다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 30일 오후 서울 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 “오는 12월 3일은 내란 계엄 사태가 벌어진지 1년이 되는 시점”이라며 이같이 밝혔다.

이 수석은 “우리 시민과 많은 언론인들이 내란 계엄에 맞서 국민 주권을 수호한 뜻깊은 주간”이라며 “이에 이 대통령은 빛의 혁명 1년을 맞아 차분하지만 의미 있는 일정을 가질 예정”이라고 소개했다.

우선 이 대통령은 3일 오전 대통령 특별 담화를 내놓는다. 이 수석은 이와 관련해 “총부리에 맞선 함성으로 극도의 혼란을 평화로 바꾼 우리 대한민국 국민들의 노고를 기억하는 내용이 될 것”이라고 했다.

또한 외신을 대상으로 기자간담회를 연다. 이 수석은 “행사명은 ‘새롭게 선 민주주의 그 1년’”이라며 “국제사회에 ‘K-민주주의’ 회복을 천명하고 국민 통합의 메시지도 전할 예정이다. 전 세계 외신 기자 80여 명이 참석하며 국내 기자 풀단에도 개방할 생각”이라고 설명했다. 간담회는 생중계로 진행될 것으로 보인다.

이날 이 대통령은 또 5부 요인을 초청해 오찬을 연다. 우원식 국회의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리, 노태악 중앙선거관리위원장을 초청한다.

이 수석은 “빛의 혁명 1주년의 의미와 과제를 나누는 시간이 될 것으로 기대한다”고 했다.

한편 계엄 1년을 맞아 여야 지도부 회동 등은 예정돼 있지 않은 것으로 나타났다. 대통령실 관계자는 “정치권에서 합의가 된다면 못 할 이유가 없다”면서 “물어본 상태는 아니다”라고 했다.