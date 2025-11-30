‘중국인 유출 의혹’에 “수사 영역” “경찰·정부기관에 적극 협조 중”

[헤럴드경제=안세연 기자] 박대준 쿠팡 대표는 3370만 해킹 피해의 보상계획과 관련해 “합리적 방안을 수립할 수 있을 것으로 생각한다”고 밝혔다.

박 대표는 30일 서울 종로구 정부서울청사에서 배경훈 과학기술부총리 주재로 열린 긴급 관계부처 장관회의에 참석해 사고 현황을 발표한 후 퇴장하는 길에 취재진의 질문에 이 같이 답했다.

박 대표는 “일단 피해 범위와 유출 내용을 명확히 확정하고 재발방지 대책을 마련하겠다”며 “이런 부분이 확정되면 합리적 방안을 수립할 수 있을 것으로 생각한다”고 말했다.

앞서 SK텔레콤처럼 사고 대응 후 피해 보상안도 검토하겠다는 입장을 원론적으로 밝힌 셈이다.

개인정보를 유출한 범인이 중국인 전 직원이 맞는지, 사고 조사 내용, 피해자 신원 등에 대한 질문엔 “수사의 영역이라 수사가 이뤄지면 명확해 질 것”이라며 “경찰과 정부기관에 적극 협조 중”이라고만 했다.

박 대표는 이날 회의장에 들어서는 길에 “쿠팡 고객과 국민에게 심려를 끼쳐드려 너무 죄송하고 사과드린다”며 허리 숙여 대국민 사과했다.