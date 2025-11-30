레전드리그 PO에서 최규병에 불계승 오는 1일 2차전서 역대 최다승 경신 도전

[헤럴드경제=신소연 기자] 살아있는 ‘바둑 레전드’ 이창호(50) 9단이 마침내 역대 최다승 타이기록을 수립했다.

수소도시 완주의 주장인 이창호는 30일 성동구 마장로 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 2025 인크레디웨어 레전드리그 플레이오프(PO) 1차전에서 GOGO 양양의 2지명 최규병 9단을 241수 만에 흑 불계승으로 제압했다.

이로써 이창호는 개인 통산 1968승(1무 814패)째를 기록하며 스승 조훈현 9단과 최다승 공동 1위로 올라섰다.

만 11세이던 1986년 8월 프로 입단한 이창호는 조영숙 초단(이하 당시 단)을 상대로 첫 승리를 거두고 ‘바둑 황제’를 향한 대장정을 시작했다.

2000년 10월에는 안조영 6단을 꺾고 1000승을 수확한 이창호는 2010년 1월 1500승(상대 최철한 9단), 2021년 2월 1800승(한웅규 7단), 2024년 9월 1900승(유창혁 9단) 등을 차례로 달성했다.

39년여 만에 조훈현과 어깨를 나란히 한 이창호는 “최다승 기록은 크게 신경 쓰지 않았지만, 주변에서 알려줘 얼마 전에 알게 됐다”며 “어느 기사와 대국해도 늘 어렵고, 앞으로도 좋은 내용의 바둑을 두기 위해 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

이창호는 1일 열리는 레전드리그 플레이오프 2차전에서 역대 최다승 기록 경신에 도전한다. 현재 시니어 무대에서 활약 중인 이창호는 올해도 50승 13패로 뛰어난 기력을 과시하고 있다.