[헤럴드경제=이원율 기자]미군이 카리브해에서 마약 운반 의심 선박을 격침한 당시 첫 공격 후 잔해에 매달려 바다에 떠 있던 나머지 생존자에게 추가 공격을 가해 살해한 사건과 관련, 미국 의회에서 여당인 공화당도 가세해 진상 조사를 요구했다.

이 건에 대해선 현재 국제법 위반 논란이 이어지고 있다.

29일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 미 상원 군사위원회 위원장인 로저 위커(공화당) 의원과 간사 잭 드 리드 의원(민주당)은 28일 성명을 내고 “마약 거래 의심 선박 2차 타격에 대한 최신 보도와 국방부의 초기 대응을 지켜보는 중”이라며 “국방부에 질의를 보냈고, 관련 사실 규명을 위해 강도 높은 감독을 진행하겠다”고 했다.

이튿날에는 하원 군사위원회 위원장인 마이크 로저스 의원(공화)과 간사 애덤 스미스 의원(민주)도 “의문의 작전에 대한 전면적 사실 규명을 위해 초당적 조처를 하고 있다”며 같은 입장을 밝혔다.

WP는 “도널드 트럼프 대통령이 백악관에 복귀한 후 의회의 공화당 다수파는 행정부에 상당히 우호적인 태도를 보여왔다”며 “그런 점에서 이번 상황 전개는 상당한 의미가 있다”고 했다.

앞서 WP는 28일 미군이 지난 9월 카리브해에서 마약 운반 의심 선박을 미사일로 공격해 격침할 당시 생존자가 2명 있었는데, 피트 헤그세스 국방부 장관의 전원 살해 명령으로 추가 공격이 가해져 이들까지 살해했다고 보도했다.

1차 공격 후 살아남은 이들을 추가 공격으로 제거했다는 점이 새롭게 알려져 미국에선 저항 능력을 잃은 이들까지 공격해 살해한 일이 국제법 위반에 해당할 수 있다는 우려가 나왔다.

WP의 보도 직후 헤그세스 장관은 엑스(X)에 올린 글에서 “카리브해 작전은 미국법과 국제법 모두에 합치하고, 모든 행동은 지휘 계통 내 최고의 군과 민간 법률가의 승인을 받았다”고 주장했었다.

국제법은 다치거나 항복해 더 이상 싸울 수 없는 전투원의 처형을 금지한다.

민주당 소속의 세스 몰턴 하원의원은 “방대한 바다에서 작은 보트 한 척의 잔해가 해상 교통에 위험이 된다는 발상은 터무니없다”며 “생존자 살해는 명백한 불법”이라고 주장했다.

다만 미군은 9월2일의 공습 이후로는 생존자 구조를 강조하는 방향으로 교전규칙을 개정했다고 소식통들은 WP에 전했다. 실제로 미군은 지난 10월16일 대서양에서 보트를 공격해 2명을 사살했지만, 나머지 2명은 사로잡은 후 본국인 콜롬비아와 에콰도르에 송환했다.