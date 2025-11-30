12·29 제주항공 참사 1주기 한 달 전 기념일 반응 우려 “유가족 고립되지 않아야”

[헤럴드경제=안세연 기자] 12·29 제주항공 여객기 참사 1주기를 한 달 앞두고 더불어민주당 전진숙 의원(광주 북구을)은 유족을 위한 심리 지원이 필요하다고 밝혔다.

전 의원은 30일 보도자료를 내고 “‘기념일 반응’이란 재난·참사를 겪은 이후 특정한 날짜나 계절이 다가올 때 슬픔·불안·분노 등이 나타나거나 심해지는 현상을 말한다”며 “트라우마를 겪는 유족 등에게는 흔하게 나타날 수 있는 심리·신체 반응이다”라고 말했다.

이어 “유족들이 참사 1주기가 다가오는 이 시기를 건강하게 보낼 수 있도록 스스로 돌봄 계획을 세우거나 심리 지원 체계를 활용해야 한다”며 “유가족 스스로 고립되지 않고 안전하게 감정을 표현하고 공유할 수 있도록 국가의 트라우마 회복 지원 시스템이 강화돼야 한다”고 밝혔다.

그러면서 “감정 변화가 큰 시기라는 것을 스스로 인지하고, 평소와 비슷한 일상을 유지하는 것도 도움이 될 수 있다”며 “고인을 기리는 활동에 참여하는 것도 기념일 반응에 대응하는 방법”이라고 전했다.

한편 12·29 무안공항 제주항공 참사 유가족 협의회는 30일 보도자료를 통해 “제주항공 참사 1년이 되어가도록 아무것도 밝혀지지 않았다”며 대통령실에서 삭발과 밤샘 농성에 돌입한다고 밝혔다.

유가족 협의회는 “사고 조사를 맡았던 사조위는 국토교통부 산하 기관이라는 태생적 한계로 인해 1년동안 유가족들의 정보공개 요청에도 묵묵부답으로 피해당사자를 배제하고 있다“며 ”비행기 잔해 증거물 방치 등 불신만 쌓아오다가 중간보고회 형식의 공청회마저 일방적으로 강행하려고 하고 있다“고 강조했다.

이어 “국토부도, 국무총리실도, 대통령실도 ‘사조위의 독립성’만을 이야기 하며, 어떤 개입도 할 수 없다고 한다”며 “사조위가 국토부에서 독립돼 제대로 객관적인 조사가 이루어질때까지 모든 절차를 중단하고 유가족들이 납득할 수 있도록 투명하고 공정하게 사고조사 추진해야 한다”고 촉구했다.

이들은 12월 1일 오후 12시 29분, 용산 대통령 집무실 앞에서 기자회견과 촛불문화제를 진행한 뒤 삭발과 함께 공청회가 연기 될 때까지 노숙 농성에 돌입한다.