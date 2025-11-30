쿠팡 고객정보 유출 소식에 소비자들 ‘분통’ 온라인서 피해 사례 공유…집단 소송도 검토

[헤럴드경제=신소연 기자] 국내 e커머스 시장 1위 업체인 쿠팡에서 3400만 여명의 대규모 개인정보 유출 사고가 발생하자 소비자들의 불만이 커지고 있다.

소비자들은 온라인에서 피해 사례를 공유하는 한편, 집단 소송을 검토하는 움직임도 시작됐다.

30일 유통업계에 따르면, 쿠팡은 전날 오후 “고객 계정 약 3370만개가 무단으로 노출된 것으로 확인됐다”고 공지했다.

쿠팡에 따르면, 중국인 내부 직원이 해외 서버를 통해 지난 6월 24일부터 무단으로 개인정보에 접근한 것으로 추정되고 있다. 이 직원은 중국 국적으로 알려졌으며 이미 쿠팡에서 나와 한국을 떠난 것으로 전해졌다.

이번 사고가 외부로 알려지면서 맘카페와 온라인 커뮤니티 등에서는 ‘쿠팡 개인정보 유출 충격이다’, ‘내 정보가 과연 어디까지 털린 것인지 불안하다’는 등의 반응이 이어지고 있다.

특히 쿠팡이 고객의 집 앞까지 배송한다는 이유로 공동 현관 비밀번호까지 요구하는 만큼 공동 현관 비번도 털린 게 아니냐는 소비자들의 우려도 커지고 있다.

이와 관련 쿠팡은 노출된 정보가 고객 이름과 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문 정보 등으로 제한됐다고만 밝힌 상황이다. 이에 구체적으로 어떤 정보가 유출됐는지 궁금해하는 소비자들이 많다.

또 쿠팡에서 정보 유출 피해를 알리는 공지 문자 도착 시간이 들쭉날쭉해 문자를 뒤늦게 받았다는 소비자들의 불만이 고조되고 있다. 실제로 전날 문자를 받았다는 소비자들도 있지만, 이날 오전 10시와 오후 1시 등에 문자를 받았다는 등 공지를 받은 시간은 다양하다.

한 40대 소비자는 “개인 정보 털린 것을 기사로 알게 됐다”며 “제대로 조치하지 않으면 탈퇴를 고민하겠다”고 말했다.

또 다른 소비자는 “아직 문자가 안 왔는데 안 털린 건지, 더 기다려야 하는 건지 모르겠다”라며 “제대로 안 알려줘서 답답하다”고 말했다.

심지어 수년 전 탈퇴했는데도 고객 정보 유출 문자를 받았다는 소비자들도 있다.

이는 쿠팡이 관계 법령에 따라 대금 결제와 계약, 소비자의 불만 등에 대한 데이터를 5년간 보유해야 하기 때문이다. 이에 쿠팡을 탈퇴한 지 5년 미만인 경우 이름과 이메일 등 주문 데이터가 유출됐을 가능성이 있다.

소비자들은 피해 사례를 공유하고 보상과 재발 방지를 위해 법적 대응을 검토하기 위해 카카오톡 오픈 채팅에 ‘쿠팡 정보 유출 피해자 모임’ 대화방을 개설하기도 했다.

한편 서울경찰청 사이버수사대는 지난 25일 쿠팡 측으로부터 이번 사태에 대한 고소장을 받아, 개인 정보 유출 사태에 대한 수사에 착수했다. 특히 이번 사태는 해킹이 아닌 내부 직원 소행으로 추정되면서 쿠팡의 내부 관리 허점이 드러났다는 지적이다.