[헤럴드경제=이원율 기자]이언주 더불어민주당 최고위원이 내년 지방선거에 출마하지 않겠다고 밝혔다. 이 최고위원은 경기지사 후보군으로 거론돼왔다.

이 최고위원은 30일 페이스북 글을 통해 “스스로 돌아보기에 저는 아직은 더 역량을 쌓고 당과 지역구에 기여해야 할 때라는 결론을 내렸다”며 “제가 선수로 뛰기보다 당 지도부에 남아 이재명 정부의 성공을 위해 필요한 역할을 하고, 내년 지방선거에서 승리할 훌륭한 동료 정치인들을 든든히 뒷받침하는 게 제 역할이라는 생각이 들었다”고 밝혔다.

이 최고위원은 “우리가 완수해야 할 과제는 여전히 많다”며 “국민 여러분이 내란으로부터 지켜주신 대한민국을 더 나은 국가로 만들어 후손에게 물려주기 위해 당정대가 한마음 한뜻으로 경제 성장과 개혁 과제를 동시에 진행해 가야 하는 중요한 시기”라고 했다.

그는 “저는 민주당에서만 3선을 하고, 당 최고위원까지 지내며 부족하지만 책임있는 역할을 맡았다”며 “여당의 흔들림없는 뒷받침을 통한 국정 안정과 이재명 정부의 성공이 곧 대한민국의 성공이라는 믿음, 내년 지방선거에서 민주당이 승리해 국민의 삶을 더욱 풍요롭고 안전하게 만들고 싶다는 열망이 크다”고 했다.

또 “정치적 방황 끝에 돌아온 저를 다시 국회로 보내주신 경기 용인시 지역주민 여러분에 대한 깊은 감사와 지역구 발전을 위해 책임있게 헌신하고싶은 마음도 크다”고 했다.

이 최고위원은 “다시 경기도로 돌아와 정치를 하는 지금, 저를 정치적으로 키워준 이곳 경기도의 발전을 위해, 제 역량을 모두 쏟아붓고 헌신하고 싶은 마음이 컸다”며 “다만 광역단체장은 막중한 책임과 역량이 요구되는 자리인 만큼 여러 고민이 있었고, 그간 대선과 내란 극복, 당 지도부 역할까지 쉼 없이 달려오다보니 숙고 시간이 길어졌다”고도 했다.