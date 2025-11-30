[헤럴드경제=이원율 기자]미국에서 평소 건강했던 두 살 아이가 갑자기 호흡이 가빠지더니 의식을 잃어 중환자실로 실려간 사연이 알려졌다. 부모는 아이가 추수감사절 연휴 중 여러 친척에게 안기고 뽀뽀를 받은 후 증상이 시작된 것으로 추정했다.

28일(현지시간) 영국 매체 더선과 미러 등에 따르면 지난해 11월 미국 플로리다에 거주하는 데스티니 스미스(30)의 딸에게 이러한 일이 있었다고 전했다.

스미스는 딸이 콧물을 보이고 기침을 하는 데 대대 처음에는 단순 감기로 여겼다.

하지만 몇 시간만에 호흡이 거칠어지는 등 심상찮은 모습을 보이자 급히 병원으로 데려갔다. 의료진은 아이를 호흡기세포융합바이러스(RSV)에 감염된 것으로 진단했다.

아이의 상태는 악화했다. 산소포화도가 거듭 떨어지자 결국 헬리콥터를 불러야 했다. 아이는 소아중환자실로 옮겨졌다. 의료진은 두 시간마다 호흡 치료를 시행했다. 아이는 의식을 잃고서 생사를 오가다 닷새간의 집중 치료 끝에 서서히 회복 단계에 오를 수 있었다.

다만, 퇴원 후에도 3주간 흡입 치료를 이어가야 했다.

스미스는 감염 경로를 놓고 “연휴 동안 많은 친척이 아이를 안고 입을 맞췄다”며 “손을 씻는 등 위생에 신경을 썼는지는 알 수 없다”고 했다.

또 “입맞춤 때문에 아이가 중환자실로 갈 수 있다는 사실을 처음 알았다”며 영유아에 대한 과도한 접촉을 경계해달라고 당부했다.

전문가들 또한 영유아에 대한 무분별한 접촉은 RSV 등 바이러스 전파 위험을 높일 수 있다고 경고했다.

영국 레스터대의 프림로스 프리스톤 박사는 “입·얼굴에 하는 입맞춤은 좁은 기도 구조를 가진 영유아에게 특히 치명적 결과를 가져올 수 있다”며 “꼭 하고 싶으면 발이나 뒤통수 등 감염 우려가 낮은 부위가 상대적으로 안전할 것”이라고 했다.

RSV 예방, 손부터 깨끗하게 씻어야

한편 질병관리청에 따르면 RSV는 일반적으로 감기와 유사한 증상을 나타내는 급성 호흡기 감염 바이러스다. 대부분 사람은 1~2주 내 회복되지만, 영유아와 노인에게는 증상이 심각할 수 있다.

출생 후 2년 이내 거의 모든 어린이가 초감염(첫 감염)을 경험하고, 20~30%는 세기관지염과 폐렴으로 진행될 수 있다. 재감염도 흔히 일어나 바이러스에 노출되면 나이와 상관없이 다시 감염된다.

RSV는 감염자의 분비물과 접촉함으로 전파된다. 침방울(비말) 또는 바이러스에 오염된 물건을 만진 후 코나 입 주위 등을 만졌을 때, 감염된 사람과 직접 접촉할 때도 감염될 수 있다. 전파를 예방하기 위해선 손 씻기, 씻지 않은 손으로 얼굴 만지지 않기, 물건 자주 소독하기 등이 당부된다.