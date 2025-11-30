14조원 투자해 HBM 생산 거점 구축 대만 지정학적 위험 커지자 일본으로 돌려

[헤럴드경제=신소연 기자] 미국 반도체 기업 마이크론이 인공지능(AI)용 반도체 생산을 위해 일본 혼슈 서부 히로시마현 공장에 새로운 건물을 짓는다.

30일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면, 마이크론은 내년 5월 새 건물을 착공하고 2028년께 차세대 메모리 출하를 시작할 계획이다. 투자비는 약 1조5000억엔(한화 약 14조원)으로 일본 정부가 최대 5000억엔(약 4조7000억원)을 지원한다.

마이크론이 히로시마현의 새 공장에서 만들 제품은 기억 용량과 데이터 전송 속도 측면에서 강점을 가진 차세대 고대역폭 메모리(HBM)다.

그간 마이크론은 대만에서 첨단 HBM 제품을 제조해 왔다. 하지만 최근 격화되고 있는 미중 대립과 중국의 대만 침공 가능성이 커지는 등 대만을 둘러싼 지정학 우려가 고조되자 대만 생산 물량을 일본 쪽으로 돌리기 위해 투자를 늘리려는 것으로 해석된다.

마이크론은 앞서 지난 5월 반도체 초미세 공정 구현에 필수적인 극자외선(EUV) 노광장비를 처음으로 히로시마 공장에 도입했다.

닛케이는 “히로시마 공장에 2019년 이후 처음 들어서는 새 제조용 시설은 세계 굴지의 차세대 HBM 생산 거점이 될 것으로 전망된다”며 “기술에서 앞서가는 SK하이닉스를 쫓아갈 것”이라고 분석했다.

닛케이는 이어 “세계에서 데이터센터 투자가 잇따르고 AI 반도체가 부족한 상황에서 마이크론이 (히로시마 공장) 증산을 추진하면 일본 내에서 주요 부품을 안정적으로 확보할 수 있게 된다”며 “공급 제한이 완화되고 가격 하락도 기대된다”고 봤다.

한편 일본 정부는 2030회계연도(2030년 4월∼2031년 3월)까지 반도체와 AI 분야에 10조엔(약 94조원) 이상을 지원해 최첨단 반도체 공급망을 구축한다는 구상을 갖고 있다.