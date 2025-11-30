“박성재 법무부, 尹 흥신소 노릇” “불법 계엄 위한 사전 정찰”

[헤럴드경제=안세연 기자] 조국혁신당은 윤석열 정부 시절 박성재 전 법무부 장관이 자당의 집회 동향을 불법적으로 사찰했다고 주장했다.

혁신당 의원들은 30일 국회 기자회견에서 “내란 특검에 따르면 박성재는 지난해 10월 서초동에서 열린 조국혁신당의 ‘윤석열 탄핵 선언 대회’ 당시 이모 법무부 공공형사과장으로부터 집회 동향을 4차례 실시간으로 보고 받았다”고 밝혔다.

이어 “법무부 공공형사과의 업무는 공공수사사건에 관한 사항”이라며 “수사 대상도 아닌 정당의 합법적 집회 상황을 염탐하고 장관에게 보고하는 것은 법무부의 업무가 아니다”라고 강조했다.

그러면서 “박성재가 조국 대표와 조국혁신당의 동향을 파악한 시점은 계엄 선포 불과 한 달 전”이라며 “박성재식 불법 사찰의 목적은 명백한데, 12·3 불법 계엄을 위한 사전 정찰이었다”고 주장했다.

혁신당 의원들은 박 전 장관에 대한 구속영장 재청구를 촉구했다.

이들은 “박성재의 법무부는 윤석열의 흥신소 노릇을 했다”며 “특검은 박성재에 대한 추가 소환 조사를 신속히 진행하고, 구속영장을 다시 청구하시라”고 촉구했다.

혁신당은 다음달 1일 박 전 장관의 추가 수사를 촉구하는 진정서를 특검에 접수할 예정이다.

앞서 법원은 2차례에 걸쳐 ‘내란 가담’ 혐의를 받는 박성재 전 법무부 장관의 구속영장을 기각했다. 혐의에 대한 다툼의 여지가 있어 불구속 상태에서 방어 기회를 부여받을 필요가 있다는 사유였다.