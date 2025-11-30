삼성, 출하량·매출 1등·LG, OLED 점유율 49.7% ‘저가’ 中 존재감 커져…삼성·LG, 수요 다변화 고심

[헤럴드경제=신소연 기자] 중국의 저가 공세에도 국내 가전사들이 선전하고 있다. 삼성전자가 올해 3분기에도 글로벌 TV 시장에서 1위를 지켜내며 20년 연속 1위를 눈앞에 두고 있고, LG전자 역시 프리미엄 제품인 유기발광다이오드(OLED) TV 시장에서 1위를 고수했다.

30일 시장조사업체 옴디아에 따르면, 삼성전자는 올해 3분기 TV 시장에서 출하량과 매출 기준 점유율에서 모두 1위를 유지했다.

삼성전자의 매출 기준 점유율은 29.0%로, 전년 동기(점유율 28.6%)보다 소폭 상승했다. LG전자는 16.5%에서 15.2%로 하락했으나 2위는 수성했다. 이어 중국의 TCL(13.0%)과 하이센스(10.9%)가 점유율을 늘리며 뒤를 쫓았다.

글로벌 TV 수요가 다소 감소하는 상황에도 삼성전자와 LG전자는 프리미엄 시장에서 존재감을 드러내며 업계 선두를 지키고 있는 것이다.

삼성전자는 2500달러 이상 프리미엄 시장에서 53.1%의 매출 점유율을 기록했으며, 75인치 이상 초대형 시장에서도 29.1%의 점유율로 1위 자리를 지켰다. LG전자는 상대적으로 수익성이 좋은 OLED 시장에서 출하량(49.7%)과 매출(45.4%) 기준 모두 1위를 지키며 13년 연속 OLED TV 점유율 1위를 유지할 전망이다.

삼성 OLED의 경우 매출 점유율 34.9%를 기록했으며, 특히 북미 시장에서는 매출 점유율 42.4%를 기록하며 1위를 차지했다.

시장조사기관 서카니가 판매량 기준으로 집계한 조사에서는 LG전자가 북미 시장에서 50.7%의 점유율로 1위를 지켰다.

전체 출하량을 보면 TCL, 하이센스, 샤오미의 합산 점유율이 31.8%로 삼성전자와 LG전자의 합산 점유율 28.5%를 앞서며 중국 기업의 존재감이 커졌다.

LG전자는 매출 점유율은 2위지만 출하량 점유율에서는 TCL(14.3%)과 하이센스(12.4%)보다 낮은 10.6%로 4위에 그쳤다. 5위도 중국 샤오미(5.1%)였다.

업계 관계자는 “출하량 기준으로는 중국 기업의 저가 공세 영향에 한국 기업의 점유율이 다소 하락하는 분위기가 있다”고 설명했다.

실제로 삼성전자와 LG전자는 중국 업체들의 저가 공세와 대외 불확실성의 영향으로 올해 3분기 TV 사업에서 부진한 실적을 냈다. 삼성전자 영상디스플레이(VD)·생활가전(DA)사업부는 1000억원의 영업손실을 냈고, LG전자 TV 사업을 맡은 MS사업본부는 영업손실 3026억원을 기록했다.

양사는 수요 다변화를 위해 프리미엄 제품 판매를 확대하는 동시에 중저가 TV 라인업을 확충해 나간다는 계획이다.