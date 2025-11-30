[헤럴드경제=이원율 기자]앤서니 앨버니지(62) 호주 총리가 결혼식을 올렸다. 자국 역사상 재직 중 총리의 혼인은 첫 사례다.

30일(현지시간) 로이터 통신 등에 따르면 앨버니지 총리는 전날 호주 수도 캔버라에 있는 관저에서 약혼녀 조디 헤이든(46)과 결혼했다. 행사는 부부의 가족과 친한 친구, 가까운 지인 등 하객 60명가량만 참석했다. 자리에는 현 노동당 내각의 주요 장관도 참석한 것으로 알려졌다. 형식은 비공개였다.

앨버니지 총리는 결혼식 후 “가족을 비롯해 가장 가까운 친구들 앞에서 우리 사랑과 함께할 미래를 약속해 매우 기쁘다”는 성명을 냈다.

호주 연방 정부 124년사상 현직 총리가 재임 중 결혼식을 한 건 이번이 처음이다.

앞서 앨버니지 총리는 지난해 2월 밸런타인데이 때 헤이든에게 청혼을 했으며 승낙까지 받았다는 글을 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 올렸다.

부부는 지난 5월 총선 전 결혼식을 하려고 했지만, 자국민이 많은 생활비와 임대료 등으로 어려움을 겪는 상황으로 봐 이를 연기했다.

앨버니지 총리와 헤이든은 2020년 호주 멜버른 만찬에서 처음 마주했다. 이후 2021년부터 연인으로 발전했다.

헤이든은 금융업계에서 연금 담당 전문가로 일했다. 뉴사우스웨일스(NSW)주 공공서비스협의회에서 임원 일도 수행했다.

앨버니지 총리가 취임한 후에는 캔버라 관저에서 함께 지냈다. 해외 방문 때 동행하기도 했다.

앨버니지 총리는 정치적 동료이자 NSW주 부총리를 지낸 카멀 테버트(61)와 2000년 결혼했으나 2019년에 이혼했다. 이들 사이에는 20대 아들 ‘네이선’이 있다.

한편 호주 총리실은 이번 부부가 다음 달 1일부터 닷새간 호주에서 신혼여행을 할 예정이라고 밝혔다. 모든 비용은 부부가 부담한다. 이들의 결혼식 일정과 장소 등은 보안 관계상 오랫동안 비밀로 부쳐졌다.